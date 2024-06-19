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Silahla Birbirinden Kötü Atış Yapan Kişilerin Yaşadığı Tehlikeli Deneyim!

Silahla Birbirinden Kötü Atış Yapan Kişilerin Yaşadığı Tehlikeli Deneyim!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 09:46

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Silahlarla yapılan kötü atışların derlendiği video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde silahları tutmayı bilmeyen insanların yaşadığı zor anlar yer aldı. 

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Kullanımı çevredeki insanlara tehlike saçan silahlar, kullanıcılar açısından da tehlike arz edebiliyor. Özellikle silahları tutmayı bilmeyen kullanıcıların kendilerine zara verme ihtimali yükseliyor.

Kullanımı çevredeki insanlara tehlike saçan silahlar, kullanıcılar açısından da tehlike arz edebiliyor. Özellikle silahları tutmayı bilmeyen kullanıcıların kendilerine zara verme ihtimali yükseliyor.

Silahı tutmayı bilmeyen kullanıcıların yaptığı atışlardan oluşan görüntülerde tehlikeli anlar yer alıyor. İşte o görüntüler; 📹

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