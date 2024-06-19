Silahla Birbirinden Kötü Atış Yapan Kişilerin Yaşadığı Tehlikeli Deneyim!

Silahlarla yapılan kötü atışların derlendiği video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde silahları tutmayı bilmeyen insanların yaşadığı zor anlar yer aldı.
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Kullanımı çevredeki insanlara tehlike saçan silahlar, kullanıcılar açısından da tehlike arz edebiliyor. Özellikle silahları tutmayı bilmeyen kullanıcıların kendilerine zara verme ihtimali yükseliyor.
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Silahı tutmayı bilmeyen kullanıcıların yaptığı atışlardan oluşan görüntülerde tehlikeli anlar yer alıyor. İşte o görüntüler; 📹
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