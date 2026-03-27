Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor! 27 Mart Cuma Günü Hava Nasıl Olacak?

Mart ayının son günlerine yaklaşılırken Türkiye genelinde hava dengesi yavaş yavaş değişiyor. Özellikle son haftalarda etkili olan yağışlı sistem yerini daha ılıman bir havaya bırakmaya hazırlanırken, sıcaklıklarda kademeli bir artış dikkat çekiyor. Ancak bu geçiş süreci tamamen sakin değil, bazı bölgelerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de sağanak yağışlar görülürken, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde daha yoğun bir tablo öne çıkıyor. Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman’ın kuzeyinde ise kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Rüzgâr tarafında ise Kıyı Ege’de dikkat çeken bir hareketlilik var. Güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgârın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise kar erimesine bağlı çığ riski sürüyor.