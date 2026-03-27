article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor! 27 Mart Cuma Günü Hava Nasıl Olacak?

Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor! 27 Mart Cuma Günü Hava Nasıl Olacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 07:06

Mart ayının son günlerine yaklaşılırken yurt genelinde hava koşulları yeniden değişim sinyalleri veriyor. Son günlerde hissedilen ılıman hava yer yer etkisini kaybederken, bazı bölgelerde yağışların yeniden görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle batı kesimlerde sağanak geçişleri öne çıkarken, iç ve doğu bölgelerde bulutluluk artıyor. Cuma günü için plan yapanlar ise hem sıcaklıklardaki seyri hem de yağış ihtimalini yakından takip ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Mart'ta havalar nasıl olacak?

27 Mart'ta havalar nasıl olacak?

Mart ayının son günlerine yaklaşılırken Türkiye genelinde hava dengesi yavaş yavaş değişiyor. Özellikle son haftalarda etkili olan yağışlı sistem yerini daha ılıman bir havaya bırakmaya hazırlanırken, sıcaklıklarda kademeli bir artış dikkat çekiyor. Ancak bu geçiş süreci tamamen sakin değil, bazı bölgelerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de sağanak yağışlar görülürken, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde daha yoğun bir tablo öne çıkıyor. Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman’ın kuzeyinde ise kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Rüzgâr tarafında ise Kıyı Ege’de dikkat çeken bir hareketlilik var. Güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgârın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise kar erimesine bağlı çığ riski sürüyor.

27 Mart Cuma İzmir, Ankara ve İstanbul Hava Durumu

27 Mart Cuma İzmir, Ankara ve İstanbul Hava Durumu

İstanbul

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağış ihtimali bulunsa da gün genelinde ciddi bir yağış öngörülmüyor. Sıcaklık 14–16 derece civarında seyredecek.

Ankara

Başkentte bulutlu bir hava etkili. Gün içinde zaman zaman güneş kendini gösterse de genel olarak kapalı bir gökyüzü hâkim. Yağış beklenmezken sıcaklık 12–14 derece aralığında.

İzmir

İzmir’de ise hava biraz daha hareketli. Aralıklı sağanak yağışlar gün boyunca etkisini gösterebilir. Özellikle rüzgârın zaman zaman sert esmesi dikkat çekiyor. Sıcaklık 16–18 derece civarında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın