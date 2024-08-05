Sezgin Baran Korkmaz Ortağı Olduğu Restoranda Yemek Yaparken Görüntülendi: 'Hayırsever' Olarak Tanıtılıyor

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuksuz yargılanan firari Sezgin Baran Korkmaz, ortak olduğu bir restoranda yemek yaparken görüntülendi. Hazırlanan yemekleri sokakta dağıtan Korkmaz'ın hazırlanan videoda 'hayırsever' olarak tanıtıldı.