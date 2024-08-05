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Sezgin Baran Korkmaz Ortağı Olduğu Restoranda Yemek Yaparken Görüntülendi: 'Hayırsever' Olarak Tanıtılıyor

Sezgin Baran Korkmaz Ortağı Olduğu Restoranda Yemek Yaparken Görüntülendi: 'Hayırsever' Olarak Tanıtılıyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 13:35

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Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuksuz yargılanan firari Sezgin Baran Korkmaz, ortak olduğu bir restoranda yemek yaparken görüntülendi. Hazırlanan yemekleri sokakta dağıtan Korkmaz'ın hazırlanan videoda 'hayırsever' olarak tanıtıldı. 

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Kara para aklama suçlamasıyla Avusturalya'da yakalandıktan sonra ABD'ye iade edilen ve burada kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen firari Sezgin Baran Korkmaz'ın 'Ali Baba Mediterranean' isimli bir restorana ortak olduğu ortaya çıktı.

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturalya'da yakalandıktan sonra ABD'ye iade edilen ve burada kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen firari Sezgin Baran Korkmaz'ın 'Ali Baba Mediterranean' isimli bir restorana ortak olduğu ortaya çıktı.

Restoranın mutfağında yemek hazırlarken görüntülenen Korkmaz'ın, yemekleri sokaktaki evsizlere dağıttığı görüldü.

Restoranın mutfağında yemek hazırlarken görüntülenen Korkmaz'ın, yemekleri sokaktaki evsizlere dağıttığı görüldü.

Hazırlanan videoda 'Bu sadece yemekle ilgili değil, bu sevgiyi ve umudu paylaşmakla ilgili' ifadeleri yer alırken, Korkmaz'ın ise 'Hayırsever' olarak tanıtıldığı görüldü. İşte o video 📹

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