Şevket Çoruh'un Anlamlı Ziyaretinden Mimar Selim Beyin Ekrana Dönüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şevket Çoruh'un Anlamlı Ziyaretinden Mimar Selim Beyin Ekrana Dönüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ömer dizisinde canlandırdığı Şükran karakteriyle kendine hayran bırakan Gamze Karaduman, yeni sezonda Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde rol alıyordu. Ancak Karaduman'ın diziden ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun adı, Leyla'nın yeni bölüm jeneriğinde yer almadı! Hal böyle olunca da Karaduman'ın diziden gerçekten ayrıldığı düşünüldü.
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2. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Siyah Kalp'le ilgili krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Burak Sergen ve Bülent Polat'ın kavga ettiği haberlerinin yayılmasının ardından diziyle ilgili bir haber daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bu sefer de yönetmen krizi yaşandı. Dizinin yönetmeninin üçüncü kez değiştiği öğrenildi. Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Ali Balcı ay sonu görevini bırakacak.
3. Her ne kadar ilk sezonki reytinglere bir türlü ulaşamasa da hala en sevilen dizilerden biri Yalı Çapkını. İzleyicinin diziden ne beklediği belli ve senaristler ne zaman bunun dışına çıksa reytingler düşüyor, sonra yeniden toparlanıyor. Hal böyle olunca dizinin bu sezon final yapacağına dair söylentiler de artmaya başlamıştı. Dizinin başrolü Afra Saraçoğlu o iddialara yanıt verdi. Yalı Çapkını bu sezon final yapacak mı, gelin birlikte bakalım.
4. Arka Sokaklar 19. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. 19 sezondur gündemde yer alan konuları senaryoya taşıyan dizi, bu sezon da aynı özelliğini korumaya devam ediyor. Hatta tarikatlar konusunu işlemesinin ardından da RTÜK'ten 2 kez yayın durdurma ve para cezası almıştı. Gündeme bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi'nin de işlendiği dizide, RTÜK cezasına ilk tepkiyi Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh vermişti. Çoruh, Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'le buluştu.
5. Evim Şahane programıyla hayatımıza giren Mimar Selim Yuhay, programı final yapmasına rağmen hala dilimizden düşmüyor. O dönem aşırı albenili gelen tasarımları şimdi absürt bulunan Selim Yuhay, gittiği bir söyleşide bomba bir haber verdi. Yeni bir program çekimlerinde olduğunu belirten Selim bey, böylelikle televizyona geri döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...
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6. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti gibi son döneme damga vuran dizilerin yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'ın programına konuk oldu. Yapımcısı olduğu işler hakkında konuşan Turgut, Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nu anmadan geçmedi. Yazıcıoğlu'na övgüler yağdıran Faruk Turgut, Mert Yazıcıoğlu'ndan başka birinin Cüneyd'i canlandıramayacağını belirtti. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düştü.
7. Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, yine bomba açıklamalarda bulundu. Telefonunu eşinden, partnerinden saklayan erkekler hakkında konuşan Ezmeci, bu tip ilişkilerde erkeğin muhakkak bir şey sakladığını belirtti. Ekran başında bu hareketlerde bulunan erkeklere seslenen Ezmeci'nin sözleri kısa sürede viral oldu. İşte Esra Ezmeci'nin bomba açıklamaları...
8. Türk televizyon efsanelerinden Yaprak Dökümü, bugüne kadar defalarca film ve dizi olarak çekilse de en iyisi son versiyonuydu. İnternette hala izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanmıştı. Kitap ve diziyi karşılaştırdığımız bu içeriğimizde Yaprak Dökümü'nün hikâyesindeki farklılıkları ele aldık. Bakalım kitap, diziye nasıl uyarlanmış...
9. Yaprak Dökümü'nün unutulmaz sahnelerinden biri: Ali Rıza Bey'in Necla'ya mezuniyet hediyesi olarak aldığı çeyrek altın! Sosyal medyada yeniden gündem olan o sahnede altının fiyatı dikkatimizi çekti. Ali Rıza Bey cebinden 100 lira çıkardı. Çeyrek altın almak için bakın ne kadar ödedi? Şimdi olsa o fiyata yine de altın alır mıydı? Gelin, 2006 yılı ekonomisini Yaprak Dökümü üzerinden inceleyelim...
10. Güzelliği dillere pelesenk olan Mine Tugay, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. 1998 yılından beri oyunculuk yapan Mine Tugay'ın o dönemki halleri ara sıra viral olurken bu defa 21 yıl önceki bir sahnesiyle ortalık yıkıldı. 21 yıl önce yayınlanan Gülbeyaz dizisinde Başak karakterine hayat veren Tugay'ın estetiksiz halini resmen tanıyamadık. İşte Mine Tugay'ın 21 yıl önceki hali...
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11. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine güldüren anlara neden oldu. Onur Yıldırım geçtiğimiz bölüm taklit yeteneğinden bahsedince ünlü sunucu göstermesini teklif etti. Yıldırım, Kurtlar Vadisi dizisindeki "Laz Ziya" karakterini canlandırdı. Ancak pek benzetemeyince sosyal medyanın diline düştü. Taklit yaptığı sırada onu izleyen kuzeninin yüzünü dönmesi de gözden kaçmadı. Anlayacağınız bugün de birinin yerine utandık.
12. Candaş Tolga Işık'ın Fenomen isimli programına konuk olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'da 19 sezondur canlandırdığı Mesut Komiser karakterini değerlendirdi. Dizideki sahneler hakkında itiraflarda bulunan Çoruh, ilk sezonlardan bir sahne hakkında konuştu. Arka Sokaklar'da Tunç'un lösemi olduğunu öğrenen Mesut'un oğlunun saçlarını sıfıra vurduğu sahneyi izleyen Çoruh'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Detaylar içerikte!
13. Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dizinin ünlü yönetmeni "ketche" lakaplı Hakan Kırkavaç'ın diziden ayrıldığı konuşulmaya başlamıştı. Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, konuya açıklık getirdi. Turgut, ketche'nin bir filmle anlaştığını ve yeni sezonda Kızılcık Şerbeti ekibinde olmayacağını duyurdu.
14. 2014-2017 yılları arasında yayınlanan İşte Benim Stilim öyle sevilen bir program olmuştu ki yarışmacıların her birinin fan kitlesi oluşmuş ve yarışmadaki kavgalar sosyal medyaya kadar sıçramıştı. Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jürisi olduğu yarışmada yarışmacılar tarzlarıyla yarışırken fenomen yarışma hakkında yıllar sonra itiraf geldi. Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim hakkında yıllar sonra bomba sözler söyledi. İşte detaylar...
15. Sezona büyük umutlarla başlayan diziler peş peşe final kararı aldı. Kimisi birkaç bölüm ekranda kalmayı başardı. Kimisi ise 3 bölüm ekrana tutunabildi. Dizilerin vaziyeti hakkında Okan Bayülgen yorum yaptı. Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'a Dizileri sert dilde eleştiren ünlü televizyoncu "Çok kötüler" yorumunu yaptı. Sizce, Bayülgen eleştirisinde haklı mı? İşte o açıklaması...
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16. MasterChef Türkiye, Eda ve Beyza arasındaki sert tartışma ile gündeme yerleşti. Programda, Beyza'nın Eda'ya yönelik ifadelerinin tansiyonu artırdığı görüldü. Eda, Beyza'nın kendisine psikolojik baskı yaptığını iddia ederken, Beyza bu durumu Fransızca düşünme alışkanlığıyla açıkladı. Ancak bu savunma sosyal medyada alay konusu oldu. İzleyiciler, kimin haklı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bakalım, siz neler düşüneceksiniz?
17. MasterChef 2024 hepimiz için oldukça heyecanlı geçti. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı programda, hırs, mutluluk, gözyaşı, gurur ne ararsak vardı. Kavga mı dersiniz, yananlar mı, kaos dolu iddialar mı... Neredeyse her şeyin yer aldığı koca bir sezonu geride bırakmak üzereyiz. Yılın sonuna da gelmişken, aylardır süren mücadelede neler yaşandığına bir göz atalım istedik.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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