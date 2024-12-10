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Fatih Altaylı Sözcü TV'deki İstifa Depreminin Arka Planını Anlattı: "Fatih Portakal 14 Milyon Maaş Alıyor!"

Fatih Altaylı Sözcü TV'deki İstifa Depreminin Arka Planını Anlattı: "Fatih Portakal 14 Milyon Maaş Alıyor!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2024 - 02:17

Sözcü TV'de art arda istifa depremleri yaşanıyor. Para Politika programı sunucu Ebru Baki'nin görevinden ayrılmasının ardından bir istifa haberi de genel yayın yönetmeni Alişer Delek'ten gelmişti. Sözcü TV'de neler yaşandığı merak edilirken, gazeteci Fatih Altaylı son yayınında neler olduğuna dair yorumlarda bulundu. 

Kaynak: Fatih Altaylı YouTube Programı

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Sözcü Medya Grubu'ndan son dönemde üst üste istifa haberleri geliyor ve içerideki karışıklıklara dair söylentiler yayılmaya devam ediyor.

Sözcü Medya Grubu'ndan son dönemde üst üste istifa haberleri geliyor ve içerideki karışıklıklara dair söylentiler yayılmaya devam ediyor.

Yakın zaman önce Para Politika programı sunucu Ebru Baki'nin görevinden ayrıldığı Sözcü TV'de, bu kez de genel yayın yönetmeni Alişer Delek'in istifa etmişti.

Yakın zaman önce Para Politika programı sunucu Ebru Baki'nin görevinden ayrıldığı Sözcü TV'de, bu kez de genel yayın yönetmeni Alişer Delek'in istifa etmişti.

Detaylar:

Fatih Altaylı YouTube programında Sözcü TV'de yaşanan krizi değerlendirdi. Sözcü'de olayların kaynağının Fatih Portakal'ın 14 milyon liralık maaşının olduğuna dair söylentiler olduğunu söyleyen Altaylı, istifaların bu sebeple yapıldığına dair iddiaları dile getirdi.

Fatih Altaylı YouTube programında Sözcü TV'de yaşanan krizi değerlendirdi. Sözcü'de olayların kaynağının Fatih Portakal'ın 14 milyon liralık maaşının olduğuna dair söylentiler olduğunu söyleyen Altaylı, istifaların bu sebeple yapıldığına dair iddiaları dile getirdi.

Konuyla ilgili iddiaları dile getiren Altaylı, iktidarın Sözcü'yü dağıtmak için özellikle uğraştığına dair ve muhalefet içindeki cepheleşme sebebiyle bu karışıklığın oluştuğuna dair kulisler döndüğünü de dile getirdi.

Konuyla ilgili iddiaları dile getiren Altaylı, iktidarın Sözcü'yü dağıtmak için özellikle uğraştığına dair ve muhalefet içindeki cepheleşme sebebiyle bu karışıklığın oluştuğuna dair kulisler döndüğünü de dile getirdi.

Hatta Sözcü'den ayrılanların kuracağı Nefes gazetesiyle ilgili de bu karışıklığın oluşturulduğuna dair de iddialar olduğunu belirten ünlü gazeteci, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresine bunu sorduğunu ve böyle bir durum olmadığına dair yanıt aldığını açıkladı.

Altaylı'nın çalışanlardan ziyade Sözcü'de patronaj sorunu olduğunu belirttiği videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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