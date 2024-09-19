Sevgilisiyle Araba Yıkama Hayali Olanlar Bir Daha Düşünsün: Gözüne Hortum Gelen Adamın Üzen Son Hali

@busenurmustekin adlı TikTok hesabından erkek arkadaşıyla araba yıkadığı anları paylaşan kadın, başlarına gelen trajikomik olayla viral oldu. Çiftler arasında birlikte araba yıkamak epey sevilen bir aktivite. Peki ya bu yaşananlardan sonra da hala sevilecek mi emin değiliz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın hortumla arabaya tazyikli su tutarken birden hakimiyeti kaybedince olanlar oldu.
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Hortum genç adamın gözüne gelince son hali bu şekildeydi. İzleyiciler ise yorumlarda buluşup yine işi mizaha dönüştürmeyi es geçmedi.
İşte o anlar 👇
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