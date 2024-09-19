Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisiyle Araba Yıkama Hayali Olanlar Bir Daha Düşünsün: Gözüne Hortum Gelen Adamın Üzen Son Hali

Sevgilisiyle Araba Yıkama Hayali Olanlar Bir Daha Düşünsün: Gözüne Hortum Gelen Adamın Üzen Son Hali

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 20:56

İçerik Devam Ediyor

@busenurmustekin adlı TikTok hesabından erkek arkadaşıyla araba yıkadığı anları paylaşan kadın, başlarına gelen trajikomik olayla viral oldu. Çiftler arasında birlikte araba yıkamak epey sevilen bir aktivite. Peki ya bu yaşananlardan sonra da hala sevilecek mi emin değiliz. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadın hortumla arabaya tazyikli su tutarken birden hakimiyeti kaybedince olanlar oldu.

Genç kadın hortumla arabaya tazyikli su tutarken birden hakimiyeti kaybedince olanlar oldu.

Hortum genç adamın gözüne gelince son hali bu şekildeydi. İzleyiciler ise yorumlarda buluşup yine işi mizaha dönüştürmeyi es geçmedi.

Hortum genç adamın gözüne gelince son hali bu şekildeydi. İzleyiciler ise yorumlarda buluşup yine işi mizaha dönüştürmeyi es geçmedi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın