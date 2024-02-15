Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisine Çiçek Alan Bir Gence Çiçeğin Fiyatını Soran Amca Büyük Şaşkınlık Yaşadı: "Ne Diyorsun Sen Be!"

Sevgilisine Çiçek Alan Bir Gence Çiçeğin Fiyatını Soran Amca Büyük Şaşkınlık Yaşadı: "Ne Diyorsun Sen Be!"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 22:24

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere bir sevgililer gününü daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hediye seçmek büyük strese sebep oldu. Fakat son yıllarda değişmeyen bir problem hediye seçmekten çok, fiyatlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir amca, motorcu gencin motorunda bir buket çiçek görünce fiyatını sormak istedi.

Bir amca, motorcu gencin motorunda bir buket çiçek görünce fiyatını sormak istedi.

Çiçeğin fiyatını duyunca büyük şok yaşadı.

Çiçeğin fiyatını duyunca büyük şok yaşadı.

Şaşkınlıktan küfür eden amcanın o anları, bu yıl hediye alan herkesin hislerine tercüman oldu.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Egemen Kullakcı

çiçekçi esnafı her zaman silkmeyi sever. her zaman fiyatları fahiştir, sesini çıkarmazsan çakar geçer. çiçeksepetinden ayağına 200 liraya gelen ürünü herhang... Devamını Gör

Denemme

Cicek sepeti mi ucuz ? Guldurme beni..suan turkiyede hersey pahali tek jcuz sey insan hayati