Sevgilisine Çiçek Alan Bir Gence Çiçeğin Fiyatını Soran Amca Büyük Şaşkınlık Yaşadı: "Ne Diyorsun Sen Be!"

Bildiğiniz üzere bir sevgililer gününü daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hediye seçmek büyük strese sebep oldu. Fakat son yıllarda değişmeyen bir problem hediye seçmekten çok, fiyatlar.
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Bir amca, motorcu gencin motorunda bir buket çiçek görünce fiyatını sormak istedi.
Çiçeğin fiyatını duyunca büyük şok yaşadı.
İşte o video;
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çiçekçi esnafı her zaman silkmeyi sever. her zaman fiyatları fahiştir, sesini çıkarmazsan çakar geçer. çiçeksepetinden ayağına 200 liraya gelen ürünü herhang... Devamını Gör
Cicek sepeti mi ucuz ? Guldurme beni..suan turkiyede hersey pahali tek jcuz sey insan hayati