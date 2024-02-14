27 Yıllık Eşini Yeniden Gelinlikle Görünce "Ben Bir Kere Yaptım O Hatayı" Diyerek Kaçan Baba

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hediyegezerr/...
Evliliklerin temel taşlarından biri, belki de en önemlisi, mizah anlayışının sürekliliği olabilir. Eşler arasında paylaşılan kahkahalar, birlikteliğin taze ve canlı kalmasını sağlar.
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Bir kadın 27 yıllık eşine, gelinliğini giyerek sürpriz yapmak istedi.
Eşi "Ben bir kere yaptım o hatayı." diyerek kaçmaya çalışınca ortaya güldüren bir görüntü çıktı.
İşte o video;
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