Bir TikTok Kullanıcısının “Yokluk” Temalı Videosuna Gelen Yorumlar Boğazları Düğümledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mesutandmert/...
Çocukluk döneminde yaşanan yoksulluk, kişinin gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkiler. Yaşanılan durum çocukluk yıllarında tam anlamıyla fark edilemezken, yaşın ilerlemesiyle birlikte daha net bir şekilde anlaşılmaya başlanır ve kişinin karakteri de buna göre şekillenir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'mesutandmert' isimli TikTok kullanıcısı,“Yokluğun Çocukluğumuza Kattığı En Güzel Şey” notuyla bir video paylaştı.
Videoda birinden gelen eski kıyafetlere sevinen çocuk ve duruma belli etmeden üzülen baba, birçok kişinin travmalarını tetikledi.
İşte o video;
Videoya gelen yorumlar ise boğazları düğümledi;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda