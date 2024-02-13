Bir TikTok Kullanıcısının “Yokluk” Temalı Videosuna Gelen Yorumlar Boğazları Düğümledi

Çocukluk döneminde yaşanan yoksulluk, kişinin gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkiler. Yaşanılan durum çocukluk yıllarında tam anlamıyla fark edilemezken, yaşın ilerlemesiyle birlikte daha net bir şekilde anlaşılmaya başlanır ve kişinin karakteri de buna göre şekillenir.