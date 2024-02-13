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Bir TikTok Kullanıcısının “Yokluk” Temalı Videosuna Gelen Yorumlar Boğazları Düğümledi

Bir TikTok Kullanıcısının “Yokluk” Temalı Videosuna Gelen Yorumlar Boğazları Düğümledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 20:51 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 21:21

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Çocukluk döneminde yaşanan yoksulluk, kişinin gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkiler. Yaşanılan durum çocukluk yıllarında tam anlamıyla fark edilemezken, yaşın ilerlemesiyle birlikte daha net bir şekilde anlaşılmaya başlanır ve kişinin karakteri de buna göre şekillenir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mesutandmert/...
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'mesutandmert' isimli TikTok kullanıcısı,“Yokluğun Çocukluğumuza Kattığı En Güzel Şey” notuyla bir video paylaştı.

'mesutandmert' isimli TikTok kullanıcısı,“Yokluğun Çocukluğumuza Kattığı En Güzel Şey” notuyla bir video paylaştı.

Videoda birinden gelen eski kıyafetlere sevinen çocuk ve duruma belli etmeden üzülen baba, birçok kişinin travmalarını tetikledi.

Videoda birinden gelen eski kıyafetlere sevinen çocuk ve duruma belli etmeden üzülen baba, birçok kişinin travmalarını tetikledi.

İşte o video;

Videoya gelen yorumlar ise boğazları düğümledi;

Videoya gelen yorumlar ise boğazları düğümledi;

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