Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Günlüğüne Arkadaşında Kaldığı İçin Aralarında Küçük Bir Tartışma Çıkan Baba Kızın Güldüren Anları

Bir Günlüğüne Arkadaşında Kaldığı İçin Aralarında Küçük Bir Tartışma Çıkan Baba Kızın Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:34

İçerik Devam Ediyor

Babalar ve kızları arasındaki diyalog ailenin diğer üyelerinden her zaman çok farklı oluyor. Baba ve kız arasındaki iyi ve sağlıklı iletişim, kız çocuklarının tüm hayatları boyunca çizecekleri yola ve kişiliklerine büyük ölçüde etki eder.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nnurpehlivan5...
İçeriğin Devamı Aşağıda

'nnurpehlivan53' pehlivan isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşında kaldığı günün ertesinde babasının tatlı sitemiyle kaşılaştı.

'nnurpehlivan53' pehlivan isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşında kaldığı günün ertesinde babasının tatlı sitemiyle kaşılaştı.

Babasının bu sitemine kendisi de kendi dertlerini anlatarak karşılık verince ortaya hem güldüren hem de kalpleri ısıtan bir tartışma çıktı.

Babasının bu sitemine kendisi de kendi dertlerini anlatarak karşılık verince ortaya hem güldüren hem de kalpleri ısıtan bir tartışma çıktı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?