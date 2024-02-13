Bir Günlüğüne Arkadaşında Kaldığı İçin Aralarında Küçük Bir Tartışma Çıkan Baba Kızın Güldüren Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nnurpehlivan5...
Babalar ve kızları arasındaki diyalog ailenin diğer üyelerinden her zaman çok farklı oluyor. Baba ve kız arasındaki iyi ve sağlıklı iletişim, kız çocuklarının tüm hayatları boyunca çizecekleri yola ve kişiliklerine büyük ölçüde etki eder.
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'nnurpehlivan53' pehlivan isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşında kaldığı günün ertesinde babasının tatlı sitemiyle kaşılaştı.
Babasının bu sitemine kendisi de kendi dertlerini anlatarak karşılık verince ortaya hem güldüren hem de kalpleri ısıtan bir tartışma çıktı.
İşte o video;
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