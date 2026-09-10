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Sevda Dalgıç'tan 4 Yıl Sonra Ayrılık: Arka Sıradakiler'in Özge'si Boşanma Sürecini İlk Kez Doğruladı!

Sevda Dalgıç'tan 4 Yıl Sonra Ayrılık: Arka Sıradakiler'in Özge'si Boşanma Sürecini İlk Kez Doğruladı!

Magazin Boşanma
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 09:43
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Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç, bir süredir konuşulan boşanma iddialarını Nişantaşı'nda kendisi yanıtladı. Oyuncu, iş insanı Dilge Emir Güvenç ile 2022'de kurduğu evliliğin bittiğini doğruladı. Eşinden ayrılırken söyledikleri ise tek cümlede toplandı.

Kaynak: Sabah

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Arka Sıradakiler'in sarışın asi öğrencisi Özge, 2007'de başlayan dizinin ikonik karakterleri arasındaydı.

Arka Sıradakiler'in sarışın asi öğrencisi Özge, 2007'de başlayan dizinin ikonik karakterleri arasındaydı.

Sevda Dalgıç, okul koridorlarında geçen hikâyeyle büyüyen bir kuşağın hafızasına bu karakterle girdi. 2007'de yayına giren dizi, kısa sürede gençlik yapımları arasında fenomen oldu. Birçok genç oyuncunun yıldızını da bu yapım parlattı.

Karakterin sert tavırları ve asi ruhu, dizinin en akılda kalan tarafları arasındaydı. Dalgıç, o dönem performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Diziden sonra başka projelerde de oynadı, ardından ekranlara ara verdi.

Oyunculuğun yanında spor eğitmenliği ve oyuncu koçluğu yapmaya başladı. Avrupa standartlarında fitness eğitmenliği sertifikası aldı. Sarışın lise öğrencisinin yerini siyah saçlı, sporla iç içe bir isim aldı. Spor rutinlerini ve günlük hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

İş insanı Dilge Emir Güvenç ile nikâhı, 28 Ağustos 2022'de Baltalimanı'nda yaklaşık 200 davetliyle kıyıldı.

İş insanı Dilge Emir Güvenç ile nikâhı, 28 Ağustos 2022'de Baltalimanı'nda yaklaşık 200 davetliyle kıyıldı.

Çift, evlilik kararını iki yılı bile doldurmayan bir birliktelikten sonra aldı. Güvenç'in sürpriz teklifi, gelini şaşırtan ayrıntılardan biri olarak anlatıldı. Gelin arabası olarak arazi aracı seçilmesi de düğün gecesi konuşuldu.

Güvenç bu tercihi 'Sevda çok istediği için' sözleriyle açıklamıştı. Balayı için jet lag yaşamamak adına yakın rotalar planlanmıştı. Dalgıç son yıllarda ekran projelerinden çok bu evlilikle ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla anıldı.

Bu yaz Bodrum Yalıkavak'ta kürek sörfü yaparken görüntülenmesi de magazin sayfalarına konu olmuştu. O karelerde fit görünümü ve yıllar içindeki değişimi konuşuldu.

Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan oyuncu, boşanma sorusunu geçiştirmedi ve süreci tek cümleyle özetledi.

Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan oyuncu, boşanma sorusunu geçiştirmedi ve süreci tek cümleyle özetledi.

Boşanma iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Oyuncu bu kez soruyu geçiştirmedi ve şunları söyledi: 'Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz ama bazen olmuyor işte! İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız.'

Ayrılığın gerekçesine dair başka bir ayrıntı vermedi. Sürecin hangi aşamada olduğu, mahkemeye başvurulup başvurulmadığı belli değil. Dava tarihi ya da anlaşmalı boşanma bilgisi de paylaşılmadı. Güvenç'ten bugüne kadar bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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