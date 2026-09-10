Sevda Dalgıç'tan 4 Yıl Sonra Ayrılık: Arka Sıradakiler'in Özge'si Boşanma Sürecini İlk Kez Doğruladı!

Sevda Dalgıç, okul koridorlarında geçen hikâyeyle büyüyen bir kuşağın hafızasına bu karakterle girdi. 2007'de yayına giren dizi, kısa sürede gençlik yapımları arasında fenomen oldu. Birçok genç oyuncunun yıldızını da bu yapım parlattı.

Karakterin sert tavırları ve asi ruhu, dizinin en akılda kalan tarafları arasındaydı. Dalgıç, o dönem performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Diziden sonra başka projelerde de oynadı, ardından ekranlara ara verdi.

Oyunculuğun yanında spor eğitmenliği ve oyuncu koçluğu yapmaya başladı. Avrupa standartlarında fitness eğitmenliği sertifikası aldı. Sarışın lise öğrencisinin yerini siyah saçlı, sporla iç içe bir isim aldı. Spor rutinlerini ve günlük hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.