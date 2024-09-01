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Ses İnceltme Ameliyatı Sonrası Büyük Değişim: Doktorun Paylaşımı Sosyal Medyada Viral Oldu

Ses İnceltme Ameliyatı Sonrası Büyük Değişim: Doktorun Paylaşımı Sosyal Medyada Viral Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 23:12

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Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı ses değişimi ameliyatlarının sonuçlarını paylaşan 'dreladazizli' isimli hesabın son paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Bir gencin ses inceltme ameliyatı öncesi ve sonrasında konuşmasında meydana gelen değişim izleyenleri şaşkına çevirdi. 

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Tıp dünyasındaki olanakların gelişimiyle birlikte yapılan estetik operasyonların sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. İnsanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra seslerinde de istenilen değişim estetik operasyonlarla yapılabiliyor.

Tıp dünyasındaki olanakların gelişimiyle birlikte yapılan estetik operasyonların sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. İnsanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra seslerinde de istenilen değişim estetik operasyonlarla yapılabiliyor.

Son olarak sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı operasyonların sonuçlarını paylaşan bir doktor, hastasının sesindeki değişimi kayda aldı. Aynı kelimelerle genç hastanın sesindeki incelmeyi ölçen doktorun çektiği görüntüleri izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Son olarak sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı operasyonların sonuçlarını paylaşan bir doktor, hastasının sesindeki değişimi kayda aldı. Aynı kelimelerle genç hastanın sesindeki incelmeyi ölçen doktorun çektiği görüntüleri izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İşte doktorun paylaştığı değişim videosu; 🎥 👇

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