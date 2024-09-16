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Serdar Ortaç Şarkısıyla Zumba Yaparak Asker Uğurlayan Mahalle Gençleri Keyifli Anlar Ortaya Çıkardı

Serdar Ortaç Şarkısıyla Zumba Yaparak Asker Uğurlayan Mahalle Gençleri Keyifli Anlar Ortaya Çıkardı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.09.2024 - 13:42

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'kadirbidi' adıyla paylaşım yapan hesap, Serdar Ortaç'ın 'poşet' şarkısıyla zumba yaparak asker uğurlayan mahalledeki gençlerin görüntüsünü paylaştı. 

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir asker uğurlama ekibi, kurduğu ses düzeneğinden Serdar Ortaç'ın 'Poşet' şarkısını açarak doyasıya dans etti.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir asker uğurlama ekibi, kurduğu ses düzeneğinden Serdar Ortaç'ın 'Poşet' şarkısını açarak doyasıya dans etti.

Ülkemizde çoğu zaman asker uğurlamalarında yaşanan konvoy yapma ve havaya silahla ateş açma gibi görüntüler yaşanmaması, aksine gençlerin doyasıya eğlenerek vakit geçirmesi, sosyal medyada takdir gördü.

Ülkemizde çoğu zaman asker uğurlamalarında yaşanan konvoy yapma ve havaya silahla ateş açma gibi görüntüler yaşanmaması, aksine gençlerin doyasıya eğlenerek vakit geçirmesi, sosyal medyada takdir gördü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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