Gökten Gelen Şırdan Tabelası, Vatandaşın Önüne Düştü: "100 Yılda Bir Gerçekleşen Şırdan Saldırısı"

Osmaniye'de fırtınalı havada gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Bir lokantanın 'Şırdan' tabelası kayıtta olan bir gencin cep telefonu kamerası önüne düştü. O anları TikTok'ta paylaşan genç, 'Yüz yılda bir gerçekleşen şırdan saldırısı' notunu düştü.