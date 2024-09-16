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Gökten Gelen Şırdan Tabelası, Vatandaşın Önüne Düştü: "100 Yılda Bir Gerçekleşen Şırdan Saldırısı"

Gökten Gelen Şırdan Tabelası, Vatandaşın Önüne Düştü: "100 Yılda Bir Gerçekleşen Şırdan Saldırısı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.09.2024 - 12:50

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Osmaniye'de fırtınalı havada gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Bir lokantanın 'Şırdan' tabelası kayıtta olan bir gencin cep telefonu kamerası önüne düştü. O anları TikTok'ta paylaşan genç, 'Yüz yılda bir gerçekleşen şırdan saldırısı' notunu düştü. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta fırtınalı havada kaydettiği görüntüyü paylaşan '_arda_ke' isimli hesabın sahibi gencin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta fırtınalı havada kaydettiği görüntüyü paylaşan '_arda_ke' isimli hesabın sahibi gencin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fırtınanın içinden uçarak gelen bir lokantanın 'şırdan' tabelası gencin önüne düştü. Neye uğradığını şaşıran genç ve çevresindekiler kahkahaya boğuldu. O anları kaydeden genç videoya, "Yüz yılda bir gerçekleşen şırdan saldırısı." notunu düştü.

Fırtınanın içinden uçarak gelen bir lokantanın 'şırdan' tabelası gencin önüne düştü. Neye uğradığını şaşıran genç ve çevresindekiler kahkahaya boğuldu. O anları kaydeden genç videoya, "Yüz yılda bir gerçekleşen şırdan saldırısı." notunu düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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