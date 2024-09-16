Gökten Gelen Şırdan Tabelası, Vatandaşın Önüne Düştü: "100 Yılda Bir Gerçekleşen Şırdan Saldırısı"

Osmaniye'de fırtınalı havada gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Bir lokantanın 'Şırdan' tabelası kayıtta olan bir gencin cep telefonu kamerası önüne düştü. O anları TikTok'ta paylaşan genç, 'Yüz yılda bir gerçekleşen şırdan saldırısı' notunu düştü.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta fırtınalı havada kaydettiği görüntüyü paylaşan '_arda_ke' isimli hesabın sahibi gencin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Fırtınanın içinden uçarak gelen bir lokantanın 'şırdan' tabelası gencin önüne düştü. Neye uğradığını şaşıran genç ve çevresindekiler kahkahaya boğuldu. O anları kaydeden genç videoya, "Yüz yılda bir gerçekleşen şırdan saldırısı." notunu düştü.
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