Aracına Yakıt Yerine Su Doldurdular! Arabası Bozulan Vatandaş Duruma İsyan Etti

Ailesiyle birlikte uzun yola giden bir kişinin petrol ofisinden aldığı dizel yakıt 'su' çıktı. Bozulan arabanın yakıt pompasından çıkartılan numunenin su olduğu anlaşılması üzerine araç sahibi, yakıt firmasından şikayetçi olacaklarını belirtti.
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Ailesiyle birlikte uzun yol yapan sürücü, aracına yakıt almak istediği için girdiği petrol ofisinde büyük bir şok yaşadı. Araca yakıt alındıktan sonra çalışmadığını söyleyen sürücü, hemen bir tamirci çağırarak depodaki yakıtı şişeye aktardı.
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Yakıt deposundan alınan numunenin 'su' olduğu anlaşılması üzerine yakıt ve enjektör sisteminin arızalandığı belirlenen araç tamir için götürüldü. Arabanın sahibi, akaryakıt firmasından şikayetçi olduğunu söyledi.
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