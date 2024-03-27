Şerbo'da Fatih ve Görkem'in Düğününden Survivor'daki Kavgaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da Fatih ve Görkem'in Düğününden Survivor'daki Kavgaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Mart Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Demet Evgar'ın başrol olduğu Bahar dizisinin son bölümünde Timur'un Bahar'la ilgili sözleri karşısında daha fazla dayanamayan Çağla'nın kapak gibi yanıtı içimizin yağlarını eritti.
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde düğün hazırlıkları var. Bildiğiniz gibi Fatih ve Görkem jet hızıyla nişanlamıştı ve düğün hazırlıkları başlamıştı. Yeni bölümde düğün sahnelerinin olacağı Kızılcık Şerbeti'nde şimdiden Görkem ve Fatih'in düğün gününden bir set videosu ortaya çıktı.
Gündüz kuşağının en popüler programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesi güldüren anlar yaşandı. Enteresan bir kaybın işlendiği anlarda Çakal'ın "İmdat" şarkısını ilk kez dinleyen Müge Anlı'nın "müstehcen yani" yorumu sosyal medyada viral oldu!
Canlandırdığı Dilber karakteriyle kariyerini arşa çıkaran Hazar Ergüçlü, reytingleri altüst eden İnci Taneleri dizisi hakkında yaptığı açıklamalarla öne çıktı. Muhabir Online kameralarına konuşan ünlü oyuncunun pavyon dansı kursları hakkındaki açıklamaları da yüzleri güldürdü.
Yedinci bölümüyle ekrana gelen Bahar hem yine kahkahaya boğdu hem de bu kez final sahnesiyle üzdü. Dizideki oyunculuklar ve karakterler o kadar güzel enerji veriyor ki hayatımızda olsalar bu kadar severiz diye düşünüyoruz. Birbirleriyle olan ilişkilerinin verdiği keyifle de izlerken goygoy yapmamak elde olmuyor. Bakalım bu hafta kimler Bahar'ı mizahına alet etmiş?
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Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanan ve daha ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren İnci Taneleri'ne iki ünlü oyuncu birden katılıyor.
Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını, yeni sezonda izleyicinin ilgisini bir miktar kaybedip reytinglerde düşüş yaşamıştı. Senaryoda seyircinin beklentisinin karşılanmaması sonucu yaşanan bu durumun ardından Seyran ve Ferit aşkı yeniden canlandı. Ancak bu kez de yaşanan bu durum izleyicinin tepkisini çekti!
Olayların son bulmadığı Survivor All Star'a bu defa Berna ve Damla'nın kavgası damgasını vurdu. TV'de yayınlanmayan konseyde Berna ve Damla bir anda birbirine girerken o anlar izleyenleri şaşırttı.
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