Sema'nın Survivor'dan Diskalifiye Edilmesinin Ardından 3 Teyze Acun Ilıcalı'ya Tepki Videosu Çekti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cimbom_galasa...
Yıllardır en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen Survivor'da kaos eksik olmuyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılar Sema Aydemir ve Pınar Saka arasında yaşanan kavga sonucunda Sema yarışmadan diskalifiye edildi.
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Pınar'a şiddet uygulayan Sema'nın diskalifiye olması Survivor izleyicilerini ikiye böldü.
3 teyze Sema'nın diskafifiyesine tepki gösterdikleri bir video çekerek Acun Ilıcalı'ya seslendi.
Teyzelerin konuya hakimiyeti ve ciddiyeti, Mustafa Kemal isimli yarışmacıya "Atatürk" diye hitap etmeleri izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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