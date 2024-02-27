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Sema'nın Survivor'dan Diskalifiye Edilmesinin Ardından 3 Teyze Acun Ilıcalı'ya Tepki Videosu Çekti

Sema'nın Survivor'dan Diskalifiye Edilmesinin Ardından 3 Teyze Acun Ilıcalı'ya Tepki Videosu Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 22:45

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Yıllardır en çok izlenen yarışma programlarının başında gelen Survivor'da kaos eksik olmuyor bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılar Sema Aydemir ve Pınar Saka arasında yaşanan kavga sonucunda Sema yarışmadan diskalifiye edildi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cimbom_galasa...
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Pınar'a şiddet uygulayan Sema'nın diskalifiye olması Survivor izleyicilerini ikiye böldü.

Pınar'a şiddet uygulayan Sema'nın diskalifiye olması Survivor izleyicilerini ikiye böldü.

Kimileri kararı haklı bulurken kimileri Pınar'ın kışkışrtmalarının göz ardı edildiğini savundu.

3 teyze Sema'nın diskafifiyesine tepki gösterdikleri bir video çekerek Acun Ilıcalı'ya seslendi.

3 teyze Sema'nın diskafifiyesine tepki gösterdikleri bir video çekerek Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Teyzelerin konuya hakimiyeti ve ciddiyeti, Mustafa Kemal isimli yarışmacıya "Atatürk" diye hitap etmeleri izleyenleri güldürdü.

Teyzelerin konuya hakimiyeti ve ciddiyeti, Mustafa Kemal isimli yarışmacıya "Atatürk" diye hitap etmeleri izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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