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Şehit Olan Elazığlı Kemal Aslan’ın Şehit Olmadan Önce Komutanına Gönderdiği Video Ortaya Çıktı

Şehit Olan Elazığlı Kemal Aslan’ın Şehit Olmadan Önce Komutanına Gönderdiği Video Ortaya Çıktı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 12:07

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Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Kemal Aslan şehit düştü.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı.

Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadelerini kullanıyor.

Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadelerini kullanıyor.

Şehit Kemal Aslan'ın babasının paylaşımı da yürekleri dağlamıştı: 👇

Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği o video: 👇

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