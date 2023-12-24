Şehit Olan Elazığlı Kemal Aslan’ın Şehit Olmadan Önce Komutanına Gönderdiği Video Ortaya Çıktı

Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Kemal Aslan şehit düştü.
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı.
Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadelerini kullanıyor.
Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği o video: 👇
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