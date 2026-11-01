İğne İplik Oldu! 5 Ayda 20 Kilo Veren Kubat "Zayıflama Sırrını" Açıkladı

Asıl adı Ramazan Kubat olan ve Belçika'da dünyaya gelen ünlü sanatçı, Anadolu ezgilerini modern düzenlemelerle buluşturarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

'Fidayda', 'Tiridine Bandım' ve 'Halkalı Şeker' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Kubat, hem albümleri hem de konserleriyle uzun yıllardır müzik kariyerini sürdürüyor. Funda Arar'la gerçekleştirdiği senfonik konserlerle de beğeni toplayan sanatçı, son dönemde ise sahne performanslarından çok geçirdiği fiziksel değişimle konuşuluyor.

Beş ay içerisinde tam 20 kilo veren Kubat'ın eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, kendisini yıllardır takip eden hayranlarını da şaşırtmış durumda.