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İğne İplik Oldu! 5 Ayda 20 Kilo Veren Kubat "Zayıflama Sırrını" Açıkladı

İğne İplik Oldu! 5 Ayda 20 Kilo Veren Kubat "Zayıflama Sırrını" Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 18:35
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, son aylarda verdiği 20 kiloyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk'ün programına konuk olan ve değişimiyle yakın dostunu bile şaşkına çeviren ünlü şarkıcının nasıl zayıfladığı da merak konusu olmuştu. 

Habertürk'ün mayıs ayında aktardığı kilo verme açıklaması ve menajerinin daha önce paylaştığı detaylar yeniden gündeme geldi. Diyet ve yürüyüşle zayıfladığı belirtilen Kubat da son dönemde ünlü isimlerin kilo verme yöntemleri etrafında dönen tartışmaları akıllara getirdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Kubat, yıllardır kendine has yorumu ve sahne performanslarıyla müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Kubat, yıllardır kendine has yorumu ve sahne performanslarıyla müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Asıl adı Ramazan Kubat olan ve Belçika'da dünyaya gelen ünlü sanatçı, Anadolu ezgilerini modern düzenlemelerle buluşturarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. 

'Fidayda', 'Tiridine Bandım' ve 'Halkalı Şeker' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Kubat, hem albümleri hem de konserleriyle uzun yıllardır müzik kariyerini sürdürüyor. Funda Arar'la gerçekleştirdiği senfonik konserlerle de beğeni toplayan sanatçı, son dönemde ise sahne performanslarından çok geçirdiği fiziksel değişimle konuşuluyor. 

Beş ay içerisinde tam 20 kilo veren Kubat'ın eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark, kendisini yıllardır takip eden hayranlarını da şaşırtmış durumda.

Hatırlarsanız Kubat, geçtiğimiz günlerde yakın dostu Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz'la Joker" programına konuk olmuş ve değişimiyle ünlü sunucuyu bile şaşkına çevirmişti!

Hatırlarsanız Kubat, geçtiğimiz günlerde yakın dostu Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz'la Joker" programına konuk olmuş ve değişimiyle ünlü sunucuyu bile şaşkına çevirmişti!

Uzun yıllardır görmeye alışık olduğumuz görüntüsünden oldukça farklı bir halde kamera karşısına çıkan Kubat'ı gören Beyaz, şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Bu inanılmaz bir şey ya' demişti. 

Yakın dostunun tepkisine esprili bir yanıt veren Kubat ise 'Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım' sözleriyle izleyenleri gülümsetmişti. Programın ardından şarkıcının yaklaşık 20 kilo verdiği yeniden gündeme gelmiş, sosyal medyada eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılmaya başlanmıştı. 

Üstelik bu değişim Kubat'ın gardırobunu bile etkilemiş, ünlü şarkıcı verdiği kilolar nedeniyle kıyafetlerinin büyük bölümünü yenilemek zorunda kaldığını da anlatmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Peki, beş ayda tam 20 kilo veren Kubat bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladı? Ünlü şarkıcının kilo verme yöntemiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar yeniden gündeme geldi!

Peki, beş ayda tam 20 kilo veren Kubat bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladı? Ünlü şarkıcının kilo verme yöntemiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar yeniden gündeme geldi!

Habertürk'ün 19 Mayıs 2026 tarihli haberine göre Kubat, Funda Arar'la vereceği Harbiye konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek verdiği kilolardan bahsetmişti. Mart ayında Gel Konuşalım programına bağlanan menajeri Can Talanioğlu da şarkıcının spor, yürüyüş ve diyet yaptığını açıklamıştı. 

Kubat'ın değişiminin ardında düzenli hareket ve beslenme alışkanlıklarının bulunduğu belirtilirken son dönemde ünlü isimlerin hızlı kilo kayıplarıyla ilgili yapılan tartışmalar da akıllara geldi. Özellikle zayıflama iğnelerinin sık sık konuşulduğu magazin dünyasında, kısa sürede kilo veren ünlülerin herhangi bir ek müdahale olmadan zayıfladıklarını söylemesi zaman zaman şüpheyle karşılanıyor. 

Şimdi de Kubat'ın diyet ve yürüyüş açıklaması bu tartışmaların gölgesinde yeniden dikkat çekti.

Sosyal medyanın pek inandırıcı bulmadığı açıklamaya İrem Derici'den bile yorum geldi.

Sosyal medyanın pek inandırıcı bulmadığı açıklamaya İrem Derici'den bile yorum geldi.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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