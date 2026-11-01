İğne İplik Oldu! 5 Ayda 20 Kilo Veren Kubat "Zayıflama Sırrını" Açıkladı
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, son aylarda verdiği 20 kiloyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk'ün programına konuk olan ve değişimiyle yakın dostunu bile şaşkına çeviren ünlü şarkıcının nasıl zayıfladığı da merak konusu olmuştu.
Habertürk'ün mayıs ayında aktardığı kilo verme açıklaması ve menajerinin daha önce paylaştığı detaylar yeniden gündeme geldi. Diyet ve yürüyüşle zayıfladığı belirtilen Kubat da son dönemde ünlü isimlerin kilo verme yöntemleri etrafında dönen tartışmaları akıllara getirdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Kubat, yıllardır kendine has yorumu ve sahne performanslarıyla müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.
Hatırlarsanız Kubat, geçtiğimiz günlerde yakın dostu Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz'la Joker" programına konuk olmuş ve değişimiyle ünlü sunucuyu bile şaşkına çevirmişti!
Peki, beş ayda tam 20 kilo veren Kubat bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladı? Ünlü şarkıcının kilo verme yöntemiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar yeniden gündeme geldi!
Sosyal medyanın pek inandırıcı bulmadığı açıklamaya İrem Derici'den bile yorum geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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