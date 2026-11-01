Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan'ın Ünlü Oyuncuya Bıraktığı "Like" Dikkat Çekti!
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Bir dönemin gözde çiftlerinden Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı. Boşanmanın ardından oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene, hem eski soyadına kavuşması hem de ekranlara dönüşüyle çok konuşulurken eski eşi İzzet Özilhan bu kez sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti.
Ünlü iş insanının genç bir oyuncunun fotoğrafına bıraktığı beğeni, magazin radarına takıldı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin magazin dünyasına damga vuran çiftlerinden Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliklerini noktalaması, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ayrılıkları arasında yer almıştı.
Boşanmanın ardından Yasemin Ergene'nin hayatında yaşanan değişimler de en az ayrılığı kadar konuşulmuştu!
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasının üzerinden tam 1 yıl 2 ay geçerken ünlü iş insanının sosyal medya hesabındaki bir hareketi dikkatlerden kaçmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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