Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan'ın Ünlü Oyuncuya Bıraktığı "Like" Dikkat Çekti!

Ayrılıklarına rağmen iki kızları için iletişimlerini sürdüren, hatta Ergene'nin geçtiğimiz haftalarda da açıkladığı üzere düzenli olarak görüşüp konuşan eski eşlerden bu kez İzzet Özilhan gündeme geldi. Sosyal medyada @birkahvebingiybett hesabının paylaştığı ekran görüntülerinde Özilhan'ın, genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram'daki bir fotoğrafını beğendiği görüldü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Şakir Paşa Ailesi gibi yapımlarla tanıdığımız Aktaş'a bırakılan bu beğeni, sosyal medya hesabının da radarına takıldı. Elbette tek bir beğeniden herhangi bir yakınlaşma sonucu çıkarmak mümkün değil.

Ancak 14 yıllık evliliğini noktalayan İzzet Özilhan'ın genç oyuncuya bıraktığı bu küçük kalp, magazin meraklılarının dikkatini çekmeye yetti. Hayır olsun diyelim!