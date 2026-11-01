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Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan'ın Ünlü Oyuncuya Bıraktığı "Like" Dikkat Çekti!

Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan'ın Ünlü Oyuncuya Bıraktığı "Like" Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 18:07
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Bir dönemin gözde çiftlerinden Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı. Boşanmanın ardından oyunculuğa geri dönen Yasemin Ergene, hem eski soyadına kavuşması hem de ekranlara dönüşüyle çok konuşulurken eski eşi İzzet Özilhan bu kez sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti. 

Ünlü iş insanının genç bir oyuncunun fotoğrafına bıraktığı beğeni, magazin radarına takıldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin magazin dünyasına damga vuran çiftlerinden Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliklerini noktalaması, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ayrılıkları arasında yer almıştı.

Bir dönemin magazin dünyasına damga vuran çiftlerinden Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliklerini noktalaması, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ayrılıkları arasında yer almıştı.

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 2009 yılında tanıştığı Anadolu Grubu'nun veliahtlarından iş insanı İzzet Özilhan'la 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. 

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerini geride bırakan ve uzun yıllar Yasemin Özilhan olarak tanıdığımız güzel oyuncunun bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kızı dünyaya gelmişti. Yıllarca örnek çiftler arasında gösterilen ikilinin evliliğinde sorunlar yaşandığına dair iddialar 2025 yılında gündeme gelmiş, ardından 3 Eylül 2025'te anlaşmalı olarak boşandıkları ortaya çıkmıştı. 

Ayrılığın ardından ortaya atılan ihanet iddialarını kesin bir dille reddeden Ergene, boşanmanın karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene'nin hayatında yaşanan değişimler de en az ayrılığı kadar konuşulmuştu!

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene'nin hayatında yaşanan değişimler de en az ayrılığı kadar konuşulmuştu!

Önce sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldırıp yeniden 'Ergene' olarak karşımıza çıkan oyuncunun bu hamlesi dikkat çekmiş, ardından yıllardır uzak kaldığı setlere döneceği haberleri gündeme gelmişti. Hatırlarsanız Doktorlar dizisinin Ela'sını özlemeyenimiz yoktu! 

Tam 17 yıllık aranın ardından Tuzlu Kahve dizisinde Elit karakteriyle yeniden kamera karşısına geçen Ergene'nin oyunculuğa dönüşü, kendisini ekranlarda görmeyi özleyen hayranları için de güzel bir sürpriz olmuştu. 

Üstelik oyuncu da geçtiğimiz günlerde setlere geri dönmesi hakkında konuşurken 'Özlemişim ne diyeyim' diyerek eski mesleğine duyduğu özlemi dile getirmişti. Kısacası Yasemin Ergene, boşanmanın ardından hem özel hayatında hem de kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasının üzerinden tam 1 yıl 2 ay geçerken ünlü iş insanının sosyal medya hesabındaki bir hareketi dikkatlerden kaçmadı!

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın boşanmasının üzerinden tam 1 yıl 2 ay geçerken ünlü iş insanının sosyal medya hesabındaki bir hareketi dikkatlerden kaçmadı!

Ayrılıklarına rağmen iki kızları için iletişimlerini sürdüren, hatta Ergene'nin geçtiğimiz haftalarda da açıkladığı üzere düzenli olarak görüşüp konuşan eski eşlerden bu kez İzzet Özilhan gündeme geldi. Sosyal medyada @birkahvebingiybett hesabının paylaştığı ekran görüntülerinde Özilhan'ın, genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram'daki bir fotoğrafını beğendiği görüldü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Şakir Paşa Ailesi gibi yapımlarla tanıdığımız Aktaş'a bırakılan bu beğeni, sosyal medya hesabının da radarına takıldı. Elbette tek bir beğeniden herhangi bir yakınlaşma sonucu çıkarmak mümkün değil.

Ancak 14 yıllık evliliğini noktalayan İzzet Özilhan'ın genç oyuncuya bıraktığı bu küçük kalp, magazin meraklılarının dikkatini çekmeye yetti. Hayır olsun diyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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