Sacha Baron Cohen 20 Yıl Sonra Borat İçin Kazakistan Halkından Özür Diledi
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Sacha Baron Cohen, Borat karakterini canlandırdığı için 20 yıl sonra ilk kez Kazakistan halkından özür diledi. Cohen'in özrü, Borat'ı 'Ali G: Who Iz I?' filminin tanıtım fragmanında yeniden kullanmasından birkaç hafta sonra geldi. Fragman Kazakistan'ın tasvir biçimini yeniden gündeme getirmişti. Cohen özrünü çıktığı bir podcast yayınında dile getirdi.
İlk kez özür diledi.
"İtirazlar haklıydı."
Neden Kazakistan seçildi?
Büyükelçilikten mektup geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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