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Sacha Baron Cohen 20 Yıl Sonra Borat İçin Kazakistan Halkından Özür Diledi

Sacha Baron Cohen 20 Yıl Sonra Borat İçin Kazakistan Halkından Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 18:41 Son Güncelleme: 01.11.2026 - 18:44
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Sacha Baron Cohen, Borat karakterini canlandırdığı için 20 yıl sonra ilk kez Kazakistan halkından özür diledi. Cohen'in özrü, Borat'ı 'Ali G: Who Iz I?' filminin tanıtım fragmanında yeniden kullanmasından birkaç hafta sonra geldi. Fragman Kazakistan'ın tasvir biçimini yeniden gündeme getirmişti. Cohen özrünü çıktığı bir podcast yayınında dile getirdi.

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İlk kez özür diledi.

İlk kez özür diledi.

Cohen, 2006 yapımı sahte belgesel Borat'ta kaba ve ırkçı Kazak televizyon muhabiri Borat Sagdiyev rolünü üstlenmişti. Karakteri 2020'de çıkan Borat Subsequent Moviefilm'de yeniden canlandırdı ve devam filmi vizyona girdiğinde bir grup Kazak asıllı Amerikalı açık bir mektup yayımlayarak karakterin Kazakistan'ın ulusal imajına onarılamaz bir zarar verdiğini yazdı. Cohen, çıktığı podcast yayınında şu ifadeleri kullandı:

“İlk kez Kazakistan halkından özür dilemek istiyorum.”

"İtirazlar haklıydı."

"İtirazlar haklıydı."

Cohen, Kazakistan'ın ilk itirazlarının haklı olduğunu söyledi. Borat'ın görünümünün ve aksanının Kazakistan halkına hiç benzemediğini kabul etti. Karakteri ilk kez canlandırmaya başladığında Kazakistan Büyükelçiliği'nden 'gayet haklı' bir şikayet aldığını anlatan Cohen, Kazak aksanıyla konuşamadığını da itiraf etti. Bunu şu ifadelerle dile getirdi:

“Sizin aksanınızı bilmiyorum.”

Cohen ayrıca Kazakların Borat'a hiç benzemediğini söyledi.

Neden Kazakistan seçildi?

Neden Kazakistan seçildi?

Cohen, karakterin önce Arnavut ya da Moldovalı olarak düşünüldüğünü, sonunda Kazakistan'ın seçildiğini çünkü izleyicilerin bu ülke hakkında çok az şey bildiğini anlattı. Oyuncu asıl hedefinin görüştüğü kişilerin bilgisizliği olduğunu savundu. Borat 2006'da vizyona girdiğinde Slate gazetecisi Ilan Greenberg, yabancı muhabirlerin karakterin gerçek hayattaki versiyonlarını aramak için Kazakistan'a akın ettiğini yazmıştı. Bir İngiliz tabloid gazetecisi, iri bıyıklı bir çiftçinin yanında bir eşeğin fotoğrafını istiyordu. Bazı muhabirler Kazakistan'ı keşfetmekten çok Borat'ı bulmakla ilgileniyor gibiydi.

Büyükelçilikten mektup geldi.

Büyükelçilikten mektup geldi.

Cohen, Kazakistan Büyükelçiliği'nden gelen şikayet mektubunu Borat aksanıyla anlatırken metnin şu cümlelerle başladığını söyledi:

“Sayın Bay Cohen, karakterinizin neden böyle bir bıyığı var? Kazakların bıyığı yoktur!”

Oyuncu, Borat'ın Kazakistan'la ilgisi olmadığını da vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek şu ki, bunun Kazakistan'la hiçbir ilgisi yoktu. Mesele, konuştuğum kişilerin daha önce adını bile duymadıkları bir ülkede böyle çılgınca şeylerin yaşanabileceğine cahilce inanmasıydı.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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