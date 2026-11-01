Sacha Baron Cohen 20 Yıl Sonra Borat İçin Kazakistan Halkından Özür Diledi

Cohen, karakterin önce Arnavut ya da Moldovalı olarak düşünüldüğünü, sonunda Kazakistan'ın seçildiğini çünkü izleyicilerin bu ülke hakkında çok az şey bildiğini anlattı. Oyuncu asıl hedefinin görüştüğü kişilerin bilgisizliği olduğunu savundu. Borat 2006'da vizyona girdiğinde Slate gazetecisi Ilan Greenberg, yabancı muhabirlerin karakterin gerçek hayattaki versiyonlarını aramak için Kazakistan'a akın ettiğini yazmıştı. Bir İngiliz tabloid gazetecisi, iri bıyıklı bir çiftçinin yanında bir eşeğin fotoğrafını istiyordu. Bazı muhabirler Kazakistan'ı keşfetmekten çok Borat'ı bulmakla ilgileniyor gibiydi.