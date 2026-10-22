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Gerçekten Pişman Olan İnsanların Özür Dilerken Kullandığı 3 Cümle

Gerçekten Pişman Olan İnsanların Özür Dilerken Kullandığı 3 Cümle

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 09:25
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Birini kırdığımızda özür dilemek bazen düşündüğümüz kadar kolay olmuyor. Özellikle kendimizi haklı gördüğümüz durumlarda, karşımızdaki kişinin neden üzüldüğünü anlamakta zorlanabiliyoruz. Üstelik özür dilemek için seçtiğimiz kelimeler de oldukça önemli. Bazen yalnızca “Özür dilerim” demek, yaşanan kırgınlığın giderilmesi için yeterli olmayabiliyor. İlişki koçu Mitzi Bockmann, YourTango’da yayımlanan yazısında gerçekten pişman olan ve hatalarının sorumluluğunu üstlenebilen insanların kullandığı üç ifadeyi anlattı. Bu cümleler, kişinin yalnızca üzgün olduğunu söylemesiyle kalmayıp hatasını telafi etmek istediğini de gösterebiliyor.

İşte hatasını kabul eden insanların özür dilerken kurduğu 3 cümle…

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“Seni Kırdığım İçin Özür Dilerim.”

“Seni Kırdığım İçin Özür Dilerim.”

Bir tartışmanın ardından özür dilerken çoğu zaman kendimizi açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Neden öyle davrandığımızı, aslında ne demek istediğimizi veya karşımızdaki kişinin bizi neden yanlış anladığını anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bazen bütün bu açıklamalar, özrümüzün samimiyetini gölgede bırakabiliyor.

Örneğin “Seni kırdığım için üzgünüm ama sen de beni çok sinirlendirdin” dediğimizde, karşı taraf özürden çok kendisine yöneltilen suçlamayı duyabiliyor.

İlişki koçu Mitzi Bockmann’a göre samimi bir özrün ilk adımı, karşımızdaki insanı incittiğimizi kabul etmekten geçiyor. Bunun için uzun açıklamalar yapmaya da gerek yok.

“Seni kırdığım için özür dilerim” cümlesi, kişinin davranışının karşı taraf üzerindeki etkisini fark ettiğini gösteriyor. Özellikle özrün hemen ardından gelen “ama” ile yeni bir tartışma başlatılmaması önemli.

Elbette yaşanan olayda iki tarafın da farklı düşünceleri olabilir. Ancak bunları konuşmadan önce karşımızdaki kişinin kırgınlığını kabul etmek, daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olabilir.

“Bunun Tekrar Yaşanmaması İçin Ne Yapabilirim?”

“Bunun Tekrar Yaşanmaması İçin Ne Yapabilirim?”

Bazen insanlar aynı davranış için defalarca özür diliyor ancak sonrasında hiçbir şey değişmiyor. Böyle durumlarda karşı tarafın özre inanması da giderek zorlaşabiliyor. Çünkü bir hatadan dolayı pişman olmakla o hatayı tekrar etmemek için çaba göstermek aynı şey değil.

Bockmann’a göre içten bir özrün önemli parçalarından biri de gelecekte benzer bir durumun yaşanmaması için ne yapılabileceğini düşünmek. Örneğin sürekli geç kaldığınız için arkadaşınızla tartıştığınızı varsayalım. Ondan özür diledikten sonra bir sonraki buluşmaya daha erken hazırlanmak veya gecikeceğinizi önceden haber vermek, sözlerinizi davranışlarınızla desteklemenin bir yolu olabilir.

Aynı durum romantik ilişkilerde de geçerli. Partneriniz bir davranışınızdan rahatsız olduğunu söylediğinde yalnızca onu sakinleştirmeye çalışmak yerine aynı sorunu yeniden yaşamamak için neleri değiştirebileceğinizi konuşabilirsiniz. Burada önemli olan, çözüm bulma sorumluluğunu tamamen karşınızdaki kişiye bırakmamak. Onun beklentilerini dinlerken kendi davranışlarınızın da sorumluluğunu üstlenmeniz gerekiyor.

Çünkü güvenin yeniden kurulmasını sağlayan şey yalnızca verilen sözler değil, zaman içinde gösterilen çaba.

“Bunu Telafi Etmek İçin Ne Yapabilirim?”

“Bunu Telafi Etmek İçin Ne Yapabilirim?”

Hepimiz zaman zaman sevdiğimiz insanları istemeden kırabiliyoruz. Ancak yaşanan bir tartışmanın ardından hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam etmek, karşı tarafın duygularını görmezden gelmemize neden olabilir. Özellikle özür diledikten sonra konunun hemen kapanmasını beklemek, kırılan kişi üzerinde yeni bir baskı yaratabiliyor.

Bockmann, özrün ardından hatayı telafi etmek için neler yapılabileceğini sormanın da önemli olduğunu belirtiyor. Örneğin bir arkadaşınızın sizin için önemli olan bir gününüzü unuttuğunu düşünün. Sonradan özür dilemesi güzel olsa da sizinle yeniden vakit geçirmek için plan yapması veya kırgınlığınızı anlamaya çalışması daha anlamlı gelebilir.

Benzer şekilde tartışma sırasında kırıcı sözler söyleyen birinin, sonrasında konuşmak için zaman ayırması ve sizi dinlemesi de aranızdaki iletişimi güçlendirebilir. Ancak telafi etmek her zaman hediye almak veya büyük bir jest yapmak anlamına gelmiyor. Bazen yalnızca karşı tarafı dinlemek, yaşananların neden üzücü olduğunu anlamak ve davranışlarını değiştirmek çok daha değerli olabiliyor.

Üstelik herkesin kırgınlığını atlatma süresi aynı değil. Özür dilediğimiz kişinin bizi hemen affetmesini beklemek yerine ona ihtiyaç duyduğu zamanı tanımak da sorumluluk almanın bir parçası.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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