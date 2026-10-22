Gerçekten Pişman Olan İnsanların Özür Dilerken Kullandığı 3 Cümle
Birini kırdığımızda özür dilemek bazen düşündüğümüz kadar kolay olmuyor. Özellikle kendimizi haklı gördüğümüz durumlarda, karşımızdaki kişinin neden üzüldüğünü anlamakta zorlanabiliyoruz. Üstelik özür dilemek için seçtiğimiz kelimeler de oldukça önemli. Bazen yalnızca “Özür dilerim” demek, yaşanan kırgınlığın giderilmesi için yeterli olmayabiliyor. İlişki koçu Mitzi Bockmann, YourTango’da yayımlanan yazısında gerçekten pişman olan ve hatalarının sorumluluğunu üstlenebilen insanların kullandığı üç ifadeyi anlattı. Bu cümleler, kişinin yalnızca üzgün olduğunu söylemesiyle kalmayıp hatasını telafi etmek istediğini de gösterebiliyor.
İşte hatasını kabul eden insanların özür dilerken kurduğu 3 cümle…
“Seni Kırdığım İçin Özür Dilerim.”
“Bunun Tekrar Yaşanmaması İçin Ne Yapabilirim?”
“Bunu Telafi Etmek İçin Ne Yapabilirim?”
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