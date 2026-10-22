Gerçekten Pişman Olan İnsanların Özür Dilerken Kullandığı 3 Cümle

Bir tartışmanın ardından özür dilerken çoğu zaman kendimizi açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Neden öyle davrandığımızı, aslında ne demek istediğimizi veya karşımızdaki kişinin bizi neden yanlış anladığını anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bazen bütün bu açıklamalar, özrümüzün samimiyetini gölgede bırakabiliyor.

Örneğin “Seni kırdığım için üzgünüm ama sen de beni çok sinirlendirdin” dediğimizde, karşı taraf özürden çok kendisine yöneltilen suçlamayı duyabiliyor.

İlişki koçu Mitzi Bockmann’a göre samimi bir özrün ilk adımı, karşımızdaki insanı incittiğimizi kabul etmekten geçiyor. Bunun için uzun açıklamalar yapmaya da gerek yok.

“Seni kırdığım için özür dilerim” cümlesi, kişinin davranışının karşı taraf üzerindeki etkisini fark ettiğini gösteriyor. Özellikle özrün hemen ardından gelen “ama” ile yeni bir tartışma başlatılmaması önemli.

Elbette yaşanan olayda iki tarafın da farklı düşünceleri olabilir. Ancak bunları konuşmadan önce karşımızdaki kişinin kırgınlığını kabul etmek, daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olabilir.