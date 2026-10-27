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Mbappé "Çinli Diktatör" Sözleri İçin Özür Diledi: Açıklamasını Üç Dilde Paylaştı

Mbappé "Çinli Diktatör" Sözleri İçin Özür Diledi: Açıklamasını Üç Dilde Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 15:15
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, Çin'de büyük tepki çeken 'Çinli diktatör' sözleri için özür diledi. Mbappé, 27 Ekim Salı günü X hesabından paylaştığı açıklamayı Fransızca, Çince ve İngilizce yayımladı. Fransız programı The Bridge'e verdiği röportajda en çok güldüğü meme olarak, yüzünün 'Çinli bir diktatör' olduğunu düşündüğü bir adamın görseline montajlandığı örneği söylemişti. Klip 26 Ekim Pazartesi günü sosyal medyada yayılınca Çin'de tepki büyüdü; Çinli sponsorlar Salı günü Mbappé ile yollarını ayırdı. Özür açıklaması, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Çin halkından özür dilemesinin ardından geldi.

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Mbappé özründe sözlerinin Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklarda birçok kişiyi incittiğini kabul etti

Mbappé özründe sözlerinin Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklarda birçok kişiyi incittiğini kabul etti

Açıklama, Mbappé'nin imzasıyla ve aynı metinle üç dilde yayımlandı. Türkçe çevirisi şöyle:

'Yakın zamanda verdiğim bir röportajda, kendimi gösteren bir görsele tepki verdim. Bu sözüm yersizdi ve bugün Çin'de ve dünyanın dört bir yanındaki Çin topluluklarında birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimin üzdüğü herkesten özür dilerim. Bu kesinlikle niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle üzgünüm.'

Mbappé metinde röportajdaki görselin ne olduğunu açıklamadı, Mao'nun adını da anmadı. Medyada sözü edilen meme, yüzünün Mao Zedong portresine montajlandığı görsel olarak aktarılmıştı.

Dongpeng, Mengniu ve Milkground ayrıldı, La Liga Çin halkından özür dileyip farkındalık protokolü duyurdu

Dongpeng, Mengniu ve Milkground ayrıldı, La Liga Çin halkından özür dileyip farkındalık protokolü duyurdu

Çinli sponsorlar kararlarını 27 Ekim Salı günü art arda açıkladı. İçecek şirketi Dongpeng, süt üreticisi Mengniu ve peynir üreticisi Milkground, Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara sıfır tolerans gösterdiklerini belirterek Mbappé ile iş birliğini sonlandırdı. Dongpeng, Mbappé'yi nisan ayında Bushuaila elektrolit içeceğinin yüzü yapmıştı. The Paper'ın kamu yayıncısına yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Çin devlet televizyonu CCTV de La Liga yayınlarını ve Mbappé'nin forma giydiği maçların yayınını durdurdu. Yayın yasağının süresi belli değil.

La Liga, kurumsal hesabından yaptığı açıklamada sözlerin Mbappé'nin kişisel görüşü olduğunu ve ligi temsil etmediğini belirtti; hem lig hem de tüm kulüpler adına özür diledi. Başkan Tebas da X'ten Çin halkından özür diledi ve tek bir kişinin davranışının Çin'le kurulan uzun soluklu ilişkiyi, 20'den fazla kulübü ve milyonlarca Çinli taraftarı zedelemesine izin veremeyeceklerini yazdı. Lig, kulüpler ve oyuncularla birlikte farklı kültürlere saygıyı öne çıkaracak bir farkındalık ve iletişim protokolü hayata geçireceğini duyurdu; protokolün içeriği ve takvimi açıklanmadı. Real Madrid ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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