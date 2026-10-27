Mbappé "Çinli Diktatör" Sözleri İçin Özür Diledi: Açıklamasını Üç Dilde Paylaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, Çin'de büyük tepki çeken 'Çinli diktatör' sözleri için özür diledi. Mbappé, 27 Ekim Salı günü X hesabından paylaştığı açıklamayı Fransızca, Çince ve İngilizce yayımladı. Fransız programı The Bridge'e verdiği röportajda en çok güldüğü meme olarak, yüzünün 'Çinli bir diktatör' olduğunu düşündüğü bir adamın görseline montajlandığı örneği söylemişti. Klip 26 Ekim Pazartesi günü sosyal medyada yayılınca Çin'de tepki büyüdü; Çinli sponsorlar Salı günü Mbappé ile yollarını ayırdı. Özür açıklaması, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Çin halkından özür dilemesinin ardından geldi.
Mbappé özründe sözlerinin Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklarda birçok kişiyi incittiğini kabul etti
Dongpeng, Mengniu ve Milkground ayrıldı, La Liga Çin halkından özür dileyip farkındalık protokolü duyurdu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın