Mbappé "Çinli Diktatör" Sözleri İçin Özür Diledi: Açıklamasını Üç Dilde Paylaştı

Açıklama, Mbappé'nin imzasıyla ve aynı metinle üç dilde yayımlandı. Türkçe çevirisi şöyle:

'Yakın zamanda verdiğim bir röportajda, kendimi gösteren bir görsele tepki verdim. Bu sözüm yersizdi ve bugün Çin'de ve dünyanın dört bir yanındaki Çin topluluklarında birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimin üzdüğü herkesten özür dilerim. Bu kesinlikle niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle üzgünüm.'

Mbappé metinde röportajdaki görselin ne olduğunu açıklamadı, Mao'nun adını da anmadı. Medyada sözü edilen meme, yüzünün Mao Zedong portresine montajlandığı görsel olarak aktarılmıştı.