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Mehmet Aslan Oğlu Kemal Aslan'ın Şehit Olmasından Sonra Yaptığı Paylaşımla Boğazları Düğümledi

Mehmet Aslan Oğlu Kemal Aslan'ın Şehit Olmasından Sonra Yaptığı Paylaşımla Boğazları Düğümledi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.12.2023 - 23:50

Irak'ın kuzey bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan askerlerimizden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan oldu. Oğlunun şehadet haberini alan baba Mehmet Aslan'ın paylaşımı yürek dağladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2022 yılından bu yana devam ettirdiği Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2022 yılından bu yana devam ettirdiği Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, 'Oğlum şehit oldu ne mutlu bana' ifadelerine yer verdi.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, 'Oğlum şehit oldu ne mutlu bana' ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İyem, P.Uzm.Çvş. Ahmet Arslan, P.Söz. Er Cebrail Dündar, P.Söz. Er Semih Yılmaz, P.Söz. Er Enes Budak ve P.Söz. Er Kemal Aslan çatışmada şehit düştü.

P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İyem, P.Uzm.Çvş. Ahmet Arslan, P.Söz. Er Cebrail Dündar, P.Söz. Er Semih Yılmaz, P.Söz. Er Enes Budak ve P.Söz. Er Kemal Aslan çatışmada şehit düştü.

22 yaşındaki şehit Kemal Aslan Elazığ nüfusuna kayıtlıydı. Şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter Aslan ve babası Mehmet Aslan'a şehadet haberini yetkililer verdi.

22 yaşındaki şehit Kemal Aslan Elazığ nüfusuna kayıtlıydı. Şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter Aslan ve babası Mehmet Aslan'a şehadet haberini yetkililer verdi.

Şehit Kemal Aslan'ın evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit olan genç mehmetçiğin cenazesi de memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.

Şehit Kemal Aslan'ın evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit olan genç mehmetçiğin cenazesi de memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.
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Şehit asker Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Şehit asker Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Acılı baba "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle hepimizin boğazını düğümledi.

Acılı baba "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle hepimizin boğazını düğümledi.

Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun...

Sosyal medya kullanıcıları da dualarını eksik etmedi...👇

Sosyal medya kullanıcıları da dualarını eksik etmedi...👇

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