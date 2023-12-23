Mehmet Aslan Oğlu Kemal Aslan'ın Şehit Olmasından Sonra Yaptığı Paylaşımla Boğazları Düğümledi
Mehmet Aslan Oğlu Kemal Aslan'ın Şehit Olmasından Sonra Yaptığı Paylaşımla Boğazları Düğümledi
Irak'ın kuzey bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan askerlerimizden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan oldu. Oğlunun şehadet haberini alan baba Mehmet Aslan'ın paylaşımı yürek dağladı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2022 yılından bu yana devam ettirdiği Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi.
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.
P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İyem, P.Uzm.Çvş. Ahmet Arslan, P.Söz. Er Cebrail Dündar, P.Söz. Er Semih Yılmaz, P.Söz. Er Enes Budak ve P.Söz. Er Kemal Aslan çatışmada şehit düştü.
22 yaşındaki şehit Kemal Aslan Elazığ nüfusuna kayıtlıydı. Şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter Aslan ve babası Mehmet Aslan'a şehadet haberini yetkililer verdi.
Şehit Kemal Aslan'ın evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit olan genç mehmetçiğin cenazesi de memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.
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Şehit asker Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Acılı baba "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle hepimizin boğazını düğümledi.
Sosyal medya kullanıcıları da dualarını eksik etmedi...👇
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