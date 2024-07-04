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Sarıklı Şahıs Abdülkadir Geylani'nin Mezardaki Ölüyü Dirilttiğini İddia Etti

Sarıklı Şahıs Abdülkadir Geylani'nin Mezardaki Ölüyü Dirilttiğini İddia Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.07.2024 - 10:48

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Sosyal medyada dini gruplara mensup kişilerden peşi sıra ilginç hikayeler gelmeye devam ediyor. Dolaşıma giren son görüntüde ise Abdülkadir Geylani'nin şarkıcı bir genci mezardan kaside söyleterek çıkardığı iddia edildi.

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Kadiriye tarikatının kurucusu olan alim ve mutasavvıf Abdülkadir Geylani tasavvufun önemli isimlerinden...

Kadiriye tarikatının kurucusu olan alim ve mutasavvıf Abdülkadir Geylani tasavvufun önemli isimlerinden...

Ancak kendisi hakkında kaynağı olmayan bazı rivayetler de var 📹

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