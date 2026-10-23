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Türkiye Diyanet Vakfı Fonlardan Zarar Ettiği İddialarına Yanıt Verdi

Türkiye Diyanet Vakfı Fonlardan Zarar Ettiği İddialarına Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 19:38
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın fon yatırımlarından zarar ettiği ve bu nedenle yöneticilerin görevden alındığı iddia edilmişti. TDV bu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada vakfın tek fon yatırımının hangi fonda olduğu ve yönetim değişikliğinin gerekçesi anlatıldı. Vakıf, iddiaları haber yapanlar ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlattığını da duyurdu.

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TDV fon zararı iddialarına yanıt verdi.

TDV fon zararı iddialarına yanıt verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın fonlardan zarar ettiği ve bu nedenle Genel Müdür ile iki Genel Müdür Yardımcısı dahil yöneticilerin görevden alındığı iddia edilmişti. TDV'nin açıklamasına göre vakıf 1975 yılında kuruldu ve Genel Merkez ile 1003 şubesi aracılığıyla 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor. Vakıf, yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin değerlendirmek zorunda olduğunu belirtirken mali kaynaklarını faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirdiğini söyledi. Fonlardaki durumla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir.”

Yönetim değişikliği iddiaya bağlanmadı.

Yönetim değişikliği iddiaya bağlanmadı.

TDV, nakit varlıklarının bir kısmını faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirdiğini ve bunun vakfın tek fon yatırımı olduğunu açıkladı. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine vakıf, TLK fonundaki varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başladı. Açıklamaya göre vakıf bu yatırımdan dolayı zarara uğramadı. Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısının görevden alınmasıyla ilgili iddialara ise şu yanıt verildi:

“Öte yandan TDV’nin Genel Müdürü ve iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesinden dolayı görevlerinden alındığına dair iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyetinin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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