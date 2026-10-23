Türkiye Diyanet Vakfı Fonlardan Zarar Ettiği İddialarına Yanıt Verdi
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın fon yatırımlarından zarar ettiği ve bu nedenle yöneticilerin görevden alındığı iddia edilmişti. TDV bu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada vakfın tek fon yatırımının hangi fonda olduğu ve yönetim değişikliğinin gerekçesi anlatıldı. Vakıf, iddiaları haber yapanlar ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlattığını da duyurdu.
TDV fon zararı iddialarına yanıt verdi.
Yönetim değişikliği iddiaya bağlanmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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