Türkiye Diyanet Vakfı Fonlardan Zarar Ettiği İddialarına Yanıt Verdi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın fonlardan zarar ettiği ve bu nedenle Genel Müdür ile iki Genel Müdür Yardımcısı dahil yöneticilerin görevden alındığı iddia edilmişti. TDV'nin açıklamasına göre vakıf 1975 yılında kuruldu ve Genel Merkez ile 1003 şubesi aracılığıyla 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor. Vakıf, yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin değerlendirmek zorunda olduğunu belirtirken mali kaynaklarını faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirdiğini söyledi. Fonlardaki durumla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir.”