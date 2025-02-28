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Sararan Beyaz Eşyaları Saç Açıcı ile Beyazlatma Yöntemi Gerçek mi? İçerik Üreticisi Deneyip Sonucu Paylaştı!

Sararan Beyaz Eşyaları Saç Açıcı ile Beyazlatma Yöntemi Gerçek mi? İçerik Üreticisi Deneyip Sonucu Paylaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 16:13

İçerik Devam Ediyor

Zamanla sararan beyaz eşyaları eski haline döndürmek için birçok yöntem denenirken, saç açıcı kullanarak beyazlatma yöntemi sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu yoksa sadece bir efsane mi? İçerik üreticisi @tam_kararinda, bu merakı gidermek için ilginç bir deneye imza attı.

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Önce ikinci el beyaz eşyacıdan sararmış bir mikrodalga fırın alan içerik üreticisi, ardından anlatılan yöntemi adım adım uyguladı.

Önce ikinci el beyaz eşyacıdan sararmış bir mikrodalga fırın alan içerik üreticisi, ardından anlatılan yöntemi adım adım uyguladı.

Saç açıcı spreyi mikrodalganın yüzeyine iyice yedirip streç filmle kapladıktan sonra, açıcıyı aktive etmek için saç kurutma makinesiyle günde üç kez ısı uyguladı.

İki gün süren işlemin sonunda sonuç şaşırtıcıydı. Sararmış mikrodalga, bu yöntem sayesinde ilk günkü gibi bembeyaz hale geldi!

İki gün süren işlemin sonunda sonuç şaşırtıcıydı. Sararmış mikrodalga, bu yöntem sayesinde ilk günkü gibi bembeyaz hale geldi!

Peki, siz daha önce böyle bir yöntem denediniz mi?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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