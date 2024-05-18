Sanki Evdeymiş Gibi: Konforlu Bir Tatil Deneyimi Staycation Hakkında Her Şey

İlk kez 1944 yılında bir gazetede yayınlanan yazıda kullanılan bu terim daha sonra savaş sonrası buhranda benzinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkmış. O dönemde bu terimin amacı insanların arabayı daha az kullanarak az seyahat etmelerini sağlamakmış. Gazetede yayınlanan bir yazıda “Bu yıl tatil yerine Staycation yapın” yazılmış. Yazının yayınlanmasından 60 sene sonra ise ne tesadüftür ki bir ekonomik buhran sırasında bu “Staycation” kelimesi kullanılmış.

“Kalmak “ ve “Seyahat Etmek” kelimelerinin ingilizceleri ile oluşan Staycation; evde kalarak ya da yaşadığın şehirden çok uzaklaşmadan ve derin planlar yapmaya gerek duymadan tatil yapmak anlamına geliyor. Yaz tatili gibi büyük bir bütçe ayırmadan yaptığınız bu tatilde yaşadığınız şehri veya bölgeyi daha iyi tanıma, sevdiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız etkinlikleri ya da bu zamana kadar yapma fırsatı bulamadığınız etkinleri yapabilirsiniz.