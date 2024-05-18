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Sanki Evdeymiş Gibi: Konforlu Bir Tatil Deneyimi Staycation Hakkında Her Şey

Sanki Evdeymiş Gibi: Konforlu Bir Tatil Deneyimi Staycation Hakkında Her Şey

tatil
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 17:01

Staycation her ne kadar yeni bir trend olarak bilinse de aslında pandemi döneminde zorunluluktan ortaya çıktı. Şimdi ise özellikle ülkemizde 5 günlük bir yaz tatili için astronomik fiyatlar istenirken alternatifler arasında evde tatil oldukça popüler! Gelin Staycation hakkında daha çok bilgi edinelim.

Kaynak: https://blog.obilet.com/staycation-ne...

1. Staycation nedir?

1. Staycation nedir?

İlk kez 1944 yılında bir gazetede yayınlanan yazıda kullanılan bu terim daha sonra savaş sonrası buhranda benzinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkmış. O dönemde bu terimin amacı insanların arabayı daha az kullanarak az seyahat etmelerini sağlamakmış.  Gazetede yayınlanan bir yazıda “Bu yıl tatil yerine Staycation yapın” yazılmış. Yazının yayınlanmasından 60 sene sonra ise ne tesadüftür ki bir ekonomik buhran sırasında bu “Staycation” kelimesi kullanılmış.

“Kalmak “ ve “Seyahat Etmek” kelimelerinin ingilizceleri ile oluşan Staycation; evde kalarak ya da yaşadığın şehirden çok uzaklaşmadan ve derin planlar yapmaya gerek duymadan tatil yapmak anlamına geliyor. Yaz tatili gibi büyük bir bütçe ayırmadan yaptığınız bu tatilde yaşadığınız şehri veya bölgeyi daha iyi tanıma, sevdiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız etkinlikleri ya da bu zamana kadar yapma fırsatı bulamadığınız etkinleri yapabilirsiniz.

2. Staycation tatili nasıl yapılır?

2. Staycation tatili nasıl yapılır?

Staycation tatilin en güzel tarafı acaba bu sene Maldivlere mi yoksa Dubai’ye mi gitsem derdiniz olmaması. Peki nereye gidelim derseniz 2 seçenek arasından seçim yapmanız gerekiyor.

1. Güzelim eviniz

1. Güzelim eviniz

Evinizde, keyifli bir şekilde tatil yapabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta evde nasıl kendimi tatil moduna sokarım düşüncesi… Eğer evde günlük işlerinizi yapmaya devam eder, televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknolojiden uzaklaşmazsanız tatiliniz size çok da tatil değil rutin pazar günü gibi gelebilir. Bu yüzden Staycation tatilini evde yapmaya karar verdiyseniz, teknolojik aletlerden uzak durun veya büyük ölçüde kısıtlayın, amadan ev işini nasılsa yaparım diyip evde geçirdiğiniz vakitten keyif alın.

2. Kamp alanlarında çadır kurmak

2. Kamp alanlarında çadır kurmak

Kamp yapmak için yaşadığınız yere yakın kamp alanları tercih edebilirsiniz. Doğaya yakın olmayı seviyorsanız sizin için harika bir seçenek olacak olan kampın en güzeli az eşya ile konaklama yapmanız mümkün. Eğer kamp esnasında daha keyifli ve dinlendirici bir deneyim yaşamak istiyorsanız konaklamak için göl veya deniz kenarı gibi bir lokasyon da seçebilirsiniz.

3. Staycation tatilinde neler yapılabilir?

3.1 Spor yapmak

3.1 Spor yapmak

Evde ya da kampta, nerede olursanız olun Staycation tatilinde yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden bir tanesi sürekli ertelediğiniz sporu yapmak olabilir. Özellikle de yoga ve pilates gibi sporları denemek için ya da hali hazırda yapıyorsanız daha son zamanlarda çok yapamadığınız da düzene sokmak için güzel bir zaman olabilir. Böylece kendinize vakit ayırmış, aynı zamanda da sağlınız için güzel bir adım atmış olursunuz.

3.2 Kitap okumak

3.2 Kitap okumak

Mumlar ile aydınlatılmış loş bir oda, arkada çalan sakin müzik ve sevdiğiniz bir içecek eşliğinde kitap okumak, size gerçekten dinlendiğinizi hissettirecek harika Staycation aktivitelerinden bir diğeri… İster kamp ister ev, nerede olursanız olun bu tatil esnasında yanınıza sevdiğiniz ya da seveceğinizi düşündüğünüz bir kitabı veya kitapları bulundurmayı unutmayın.

3.3 Müzeye gitmek

3.3 Müzeye gitmek

Yaşadığım şehirde zaten her yeri biliyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu yazılı olmayan bir kuraldır ki insanlar oturduğu şehirdeki müze ya da başka yerleri ‘nasılsa burada oturuyorum giderim bir gün diyerek’ gitmiyorlar. Ayrıca daha önce gitmiş dahi olsanız müzelere gelenle misafirleriniz isterse gidiyoruz ve bakmakla yetiniyoruz. Staycation tatiliniz boyunca gitmek istediğiniz müzelerin ve ören yerlerinin bir listesini yaparak bu tatili yakınınızda bulunan yerleri keşfetmek için değerlendirebilirsiniz.

3.4 Doğa yürüyüşü

3.4 Doğa yürüyüşü

Staycation tatilinde yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi ise doğada yürüyüş yapmak. Doğa ananın şefkatli kollarının insanlar üzerinde olan ferahlatıcı ve arındırıcı etkisi herkes tarafından bilinse de iş hayatı, ekonomik durumumuz ve stresli yaşamlarımızda bunun için çok fazla vakit ayıramıyoruz fakat Staycation tatili yaparken doğaya yakın vakit geçirmek için yürüyüşleri yapmaya gidebilirsiniz. Böylece hem şehrin koşturmacasından uzaklaşabilir hem de ciğerleriniz biraz temiz havanın keyfini çıkarır.

3.5 Spa ve Masaj

3.5 Spa ve Masaj

Staycation tatilinin en güzel tarafı biraz daha ayrıcalıklı aktiviteler yapmak. Spa ve masaj ile kendinizi ödüllendirmenin en rahatlatıcı tarafı… Senin bunların ücretinden haberin var mı demeyin rahatlatıcı ve dinlendirici spa ve masaj sonunda bir nebze olsun dinlendiğinizi hissedeceksiniz. Bu hizmeti almak için otelde rezervasyon ile veya spa yaptırabileceğiniz bir merkezde tatilinizi taçlandırabilirsiniz.

3.6 Sevdiklerinize vakit ayırmak

3.6 Sevdiklerinize vakit ayırmak

Koşuşturmacalı hayat akışında bazen sevdiklerimizle yeterince vakit geçiremeyebiliyoruz. Haftaya görüşelim diyip aylarca bir araya gelmemek sizi rahatsız ediyorsa, sevdiklerinizden uzak kaldığınızı düşünüyor ve onlarla daha çok vakit geçirmek için fırsat kolluyorsanız Staycation aradığınız o fırsatı size veriyor. Tatiliniz boyunca sevdiğiniz arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz ile bir araya geldiğiniz keyifli yemekler düzenleyebilir, kahve içmeye gidebilir ya da sevdikleriniz ile ortak bir yerde buluşabilirsiniz.

3.7 Hobilerle ilgilenmek

3.7 Hobilerle ilgilenmek

Sevdiğimiz insanlara vakit ayıramadığımız gibi bazen keyif aldığımız hobilerimize de vakit ayıramıyoruz. Yap-boz yapmak, resim çizmek, boyama, yemek veya tatlı yapmak gibi hobilerinize zaman ayıramıyorsanız Staycation tatili boyunca bunları yapabilir ya da denemek istediğiniz yeni bir hobi varsa bu hobiyi denemek için vakit ayırabilirsiniz.

3.8 Merak ettiğiniz restorana gitmek

3.8 Merak ettiğiniz restorana gitmek

Staycation tatilini yaşadığınız şehirde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz, menüsünü beğendiğiniz restoran ya da restoranlar varsa buralara gitmek için değerlendirebilirsiniz. Böylece tatilinizde hem keyifli bir yemek yiyebilir hem yeni bir yer keşfedebilir hem de eğlenebilirsiniz.

3.9 Evde sinema keyfi

3.9 Evde sinema keyfi

Nerede olursanız olun keyifli bir ev tatilinde yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden biri tabii ki film keyfi yapmak. İster evinizde hoş bir ortam oluşturarak ister evde ister  kampta ya da bir sinema salonunda olun film izlemek sizi hem eğlendirecek hem de dinlendirecek güzel bir etkinlik. Bu etkinliği çok sevdiğiniz filmleri tekrar izleyerek ya da daha önce hiç izlemediğiniz bir filme şans vererek de yapabilirsiniz.

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