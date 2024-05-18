Sanki Evdeymiş Gibi: Konforlu Bir Tatil Deneyimi Staycation Hakkında Her Şey
Sanki Evdeymiş Gibi: Konforlu Bir Tatil Deneyimi Staycation Hakkında Her Şey
Kaynak: https://blog.obilet.com/staycation-ne...
Staycation her ne kadar yeni bir trend olarak bilinse de aslında pandemi döneminde zorunluluktan ortaya çıktı. Şimdi ise özellikle ülkemizde 5 günlük bir yaz tatili için astronomik fiyatlar istenirken alternatifler arasında evde tatil oldukça popüler! Gelin Staycation hakkında daha çok bilgi edinelim.
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