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Tek Başınalığın Yolcusu Olmak İsteyenler İçin: Solo Travel Hakkında Her Şey

Tek Başınalığın Yolcusu Olmak İsteyenler İçin: Solo Travel Hakkında Her Şey

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 11:01

Ben toplu seyahatlerde kimseyle anlaşamıyorum, kalabalık yolculukları sevmiyorum diyorsanız bu yazı tam size göre! Solo travel yalnız seyahati ve bu yalnızlığın insanı daha da geliştirdiğine inanılan yeni bir seyahat trendi. Yeni trend seyahat deneyimi ve daha fazlasını öğrenmek için buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://blog.turkishairlines.com/tr/t...
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1. Solo travel nedir?

1. Solo travel nedir?

Solo travel, yalnız seyahat etmeyi tercih etmek olarak kısaca özetlenebilir. Kişinin özgürlüğünü daha da hissettiği, avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da olduğu seyahat trendi diyebiliriz. Daha çok güvenlik konusundan kafanızda soru işaretleri bırakan bu seyahat trendini gelin daha yakından inceleyelim.

Yalnız seyahat etmek kulağa ilk başta güzel gelebilir ama yolculuk boyunca sıkılıp sıkılmadığı, özellikle bu seyahat ülkemizde ise güvenlik sorunları, tek başına ne yapabilirim endişesi, sosyalleşme olanakları, planlama ve bütçe konuları, solo travel denince akla gelen ilk başlıklar ve sorulardan… 

Teknolojinin gelişmesiyle geliştirilen uygulamalar tek başına seyahat edenlere muhteşem kolaylıklar sağlamakta. Bu uygulamalar sayesinde uçak bileti ve otel rezervasyonu yapabilir, araç kiralayabilir ya da bir restoranda rezervasyon yapmak gibi bir çok şeyi akıllı telefonlarınızla halledebilirsiniz. Harita, translate, hava durumu gibi yararlı uygulamalar solo travel yolculuklarının en büyük yardımcısı oluyor.

2. Solo travel akımına katılacak olanlara öneriler

2.1 Bir sebebiniz olsun

2.1 Bir sebebiniz olsun

Tek başına seyahate çıkmak için birçok farklı sebepleriniz olabilir. Kimimiz tek başına yapabileceklerini görmek isterken kimisi sınırlarını test etmek isteyebilir, bazıları kendini denemek isterken kimimiz sadece kafa dinlemek, bir süreliğine insanlardan uzaklaşmak için bunu seyahat akımını tercih ediyor.

2.2 Araştırma yapmayı sakın unutmayın

2.2 Araştırma yapmayı sakın unutmayın

Solo travel yapmak istediğiniz ülke ve gezilecek yerler hakkında fikir sahibi olmak seyahate 1- 0 önde başlamamızı sağlar. Evet hepimiz kocaman insanlarız, çocuk gibi tembihlemek ebette doğru olmayabilir ama yalnız yola çıkarken araştırma kısmının özellikle güvenlik açısından ne kadar önemli olduğu özellikle kadınlar için en az 100 kat daha önemli! 4 kişi gidilen bir tatilde şehrin dışında konaklamak belki çok sorun olmayabilir ama yalnızken işler farklı bir hal alabilir. Kalacağınız otel ya da konaklama seçeneğinin şehrin güvenli bir bölgesinde yer aldığından, ulaşım seçeneklerinin fazla ve her saat oradan gitmeye uygun olduğundan emin olmakta fayda var.

2.3. İlk adımı atın

2.3. İlk adımı atın

İlk seyahatinizde Hindistan ya da Kanada’ya gitmek zorunda değilsiniz. Konfor alanınızdan insanlık için küçük ama kendiniz için büyük bir adım atarak başlamakta fayda var. Kendinizi daha rahat hissedeceğinizi düşündüğünüz başlangıçlar yapmak içinizdeki maceracı ruhu gıdıklamak için yeterli olabilir. Ankara’dan hızlı trenle Eskişehir’e gidebilir ya da Çeşme’den Sakız Adasına geçebilirsiniz. Yeter ki isteyin ve deneyin!

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2.4 Yardım istemekten çekinmeyin

2.4 Yardım istemekten çekinmeyin

İlk solo travel deneyiminizde kaybolabilir, yanlış otobüse binebilir hatta yanlış sokağa bile gidebilirsiniz. Unutmayın hepimiz insanız ve böyle hatalar yapmak seyahatinizi baltalamasın. Eğer kendi ülkemizdeysek dil konusunda sorun yaşamadan ya da navigasyonla yer bulmak zor olmayacaktır, olur da internet çekmiyorsa yol tarifi almaktan sakın çekinmeyin. Yurt dışında kaybolursanız da imdadınıza elbette translate uygulamaları yetişiyor. Panik olmayın ve derin bir nefes alarak “ben bunu başarırım” motivasyonunu sakın kaybetmeyin.

3. Solo travelde dikkat etmeniz gerekenler

3. Solo travelde dikkat etmeniz gerekenler

  • Eğer tek başınıza seyahat etmeye karar verdiyseniz öncelikle  istediğiniz yerleri sıralayıp aralarından solo travel için en uygun olanı seçmekle başlayabilirsiniz. Burada önceliğiniz daha önce de bahsettiğimiz güvenli yerler… Gideceğiniz ülke eğer yurt dışındaysa vize istiyorlarsa bunu önceden halletmek gerekebilir.

  • Gideceğiniz yeri seçtikten sonra uçak mı kara yolu mu yoksa trenle mi gideceğinize karar vererek bilet almayı unutmamalısınız.

  • Solo travel sırasında kendinizden başka kimseye karşı sorumluluğunuz olmadığınızı unutmayın. Seyahatiniz boyunca ne yapmak, nereleri görmek ya da hangi yemekleri yemek istediğinizi yazın ve ardından bir planlama yapın. Örneğin üç günlük bir seyahate çıkıyorsanız hangi gün neler yapacağınızı, nereleri görmek istediğinizi bilmek seyahatinizi daha da kolaylaştırır. 

  • Güvende ve rahat, mümkünse merkeze yakın, ulaşımı kolay ve güvenli bir konaklama seçeneği hatta seçenekleri bulmayı unutmayın. Yurt dışına gidecekler için Uber gibi çeşitli uygulamalar bulunmakta, cep telefonunuza bununla ilgili uygulamaları yüklemeyi unutmayın.

  • Havalimanından konaklayacağınız merkeze nasıl gidebileceğinizi öğrenin. Toplu taşıma seçeneklerini kontrol ederek ne şekilde merkeze nasıl bilet alacağınızı öğrenmeniz sizi rahatlatır.

  • Eğer yurt dışına gidecekseniz telefonunuzun yurt dışında kullanıma açık olup olmadığını kontrol edin. Ardından yurt dışında kullanım için internet ve arama paketlerinden faydalanabilirsiniz. Bu paketler hem daha ekonomiktir hem de her an ulaşılabilir olmanıza yardım eder.

  • Bütçenizi ayarlayın. Gittiğiniz yerdeki ortalama fiyatları ve TL karşısındaki kurunu kontrol ederek tahmini bir bütçe oluşturabilirsiniz; ancak her zaman ekstralar olabileceğini göz önünde bulundurarak bütçeyi biraz esnek tutmakta fayda var. 

  • Tek başına seyahat edeceğiniz ülkenin yemek kültürü hakkında mutlaka bilgi edinin. Yeniliklere açık olmak elbette iyidir ancak alışık olmadığınız türde yiyecekler midenizi, bünyenizi ve sabrınızı zorlayabilir. 

  • Umarız ihtiyacınız olmaz ama her ihtimale karşılık bir seyahat sigortası yaptırmak hem kendinizi güvende hissettirir hem de olası hastalık durumlarında işinize yarar. Özellikle alerjik bir rahatsızlığınız varsa lütfen ilaçlarını yanınızda bulundurmayı, alerjinizin olduğu ilaçları içeren ve kan grubunuzun yazılı olduğu bir listeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

  • Son olarak gece çıkarken ekstra dikkatli olmakta fayda var. Bu anlamda daha güvenli bölge ve mekanları tercih etmek, kontrolü kaybetmemek ve kimlik, cüzdan, telefon gibi eşyaları güvenli ve daima yanınızda olacak bir yerde tutmak gerekir.

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