Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tepkisi: 'Vuhh, Gitti Adam'

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül dün dünyadan ayrıldı. Başarılı bir fırlatılış sonrası Dünya'dan ayrılan Gezeravcı, kalkıştan 1.5 gün sonra istasyona varacak.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fırlatma öncesi Alper Gezeravcı ile görüntülü konuşmuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fırlatma sırasındaki tepkisi ise viral oldu. Kacır o anlarda, 'Vuhh, gitti adam' diyor.
İşte o anlar: 👇
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Bunu söylemek bize de nasip olur inşallah sayın bakanım (:
hahahah iyiydi lannn
bir tanede daha var öyle o da giderse arkasından göbek atıp lokma dagıtacagım
😂😂 benimde içimde kalan bi ohhh ohhh ohhh vardı birde bu oldu 😂 vuuu gitti adam 😂
Çok ohlama yine de sen tahrik oluyorum :))