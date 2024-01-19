Görüş Bildir
Haberler
Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tepkisi: 'Vuhh, Gitti Adam'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Tepkisi: 'Vuhh, Gitti Adam'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 08:49

İçerik Devam Ediyor

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül dün dünyadan ayrıldı. Başarılı bir fırlatılış sonrası Dünya'dan ayrılan Gezeravcı, kalkıştan 1.5 gün sonra istasyona varacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fırlatma öncesi Alper Gezeravcı ile görüntülü konuşmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da fırlatma öncesi Alper Gezeravcı ile görüntülü konuşmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fırlatma sırasındaki tepkisi ise viral oldu. Kacır o anlarda, 'Vuhh, gitti adam' diyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fırlatma sırasındaki tepkisi ise viral oldu. Kacır o anlarda, 'Vuhh, gitti adam' diyor.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
50
12
4
3
2
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KumdanKum

Bunu söylemek bize de nasip olur inşallah sayın bakanım (:

can

hahahah iyiydi lannn

Vedat Kaplan

bir tanede daha var öyle o da giderse arkasından göbek atıp lokma dagıtacagım

Sero Hanım

😂😂 benimde içimde kalan bi ohhh ohhh ohhh vardı birde bu oldu 😂 vuuu gitti adam 😂

JİGOLO

Çok ohlama yine de sen tahrik oluyorum :))