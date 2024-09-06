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Şampiyon Motosiklet Yarışçımız Toprak Razgatlıoğlu Geçirdiği Feci Kaza Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!

Şampiyon Motosiklet Yarışçımız Toprak Razgatlıoğlu Geçirdiği Feci Kaza Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 18:00

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Türkiye'nin en yetenekli motosiklet yarışçılarından biri olan ve , uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Rüzgar Razgatlıoğlu yürekleri ağızlara getirdi. Pistte kaza yapan genç sporcu hastaneye kaldırıldı.

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Antrenman turunda 200 km üzerinde hızla giderken kaza yapan Razgatlıoğlu, metrelerce sürüklenmesinin ardından reklam panolarına çarptı.

Antrenman turunda 200 km üzerinde hızla giderken kaza yapan Razgatlıoğlu, metrelerce sürüklenmesinin ardından reklam panolarına çarptı.

Yürekleri ağızlara getiren genç sporcu hızla hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri ağızlara getiren genç sporcu hızla hastaneye kaldırıldı.

İşte o anlar;

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Ömer

nazar değdi gibime de geliyor