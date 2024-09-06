Şampiyon Motosiklet Yarışçımız Toprak Razgatlıoğlu Geçirdiği Feci Kaza Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!

Türkiye'nin en yetenekli motosiklet yarışçılarından biri olan ve , uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Rüzgar Razgatlıoğlu yürekleri ağızlara getirdi. Pistte kaza yapan genç sporcu hastaneye kaldırıldı.
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Antrenman turunda 200 km üzerinde hızla giderken kaza yapan Razgatlıoğlu, metrelerce sürüklenmesinin ardından reklam panolarına çarptı.
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Yürekleri ağızlara getiren genç sporcu hızla hastaneye kaldırıldı.
İşte o anlar;
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nazar değdi gibime de geliyor