Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Duyurundan Eşref Rüya'nın Fragmanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Duyurundan Eşref Rüya'nın Fragmanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin reyting rekoru kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Sedat'ın babası Mahmut Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölümde kadrodan ayrıldı. İşte detaylar...
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Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can'ın Survivor Panorama'da kendisi hakkında söylediklerine ateş püskürdü. Sosyal medyaya taşınan tartışmada Hakan'dan yanıt gecikmedi.
Şakir Paşa Ailesi televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden yalnızca biri. Ancak dizinin başına ilk bölümden itibaren gelmeyen kalmamıştı. Önce Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesi tarafından dava açıldığı duyurulmuş, sonra çekimlerin yapıldığı köşk yanmış, ardından hem RTÜK'ten hem de davanın sonucunda mahkemeden yayın durdurma kararı gelmişti. Aileyle anlaşılıp çekimlerin devam etmesinin ardından dizinin oyuncularından paylaşım gecikmedi.
Son günlerde en çok konuşulan reality şovlardan biri olan 'Temptation Island' İspanyol versiyonuyla gündemi sarstı. Çiftlerin birbirini aldattığı ve bunu izlediği programdan ülkemize yansıyan Montoya'nın aldatılmasıydı. Sevgilisini Manuel ile birlikte olurken izlemek zorunda kalan Montoya adeta çıldırmıştı. Programın dün yayınlanan bölümünde Manuel ve Montoya yüzleşmesi gerçekleşti.
Genç yaşında yer aldığı projelerle hayatımıza giren Hande Erçel kariyerindeki yükselişle birlikte ülkemizin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ülkemizin en fazla takipçiye sahip kadın oyuncularından olan Erçel kimileri tarafından epey sevilse de bir kesim tarafından da eleştirilerin hedefi oluyor. Şimdilerde yeni yapımlarla sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncunun kariyer basamaklarını ilk tırmandığı dönemler de ara ara gündeme gelebiliyor. Bundan 8 yıl önce katıldığı bir programda kendisinin nasıl keşfedildiğini anlatan Hande Erçel, ilk deneme çekiminde yaşadığı hayal kırıklığının altını çizmiş. Hadi gelin, o anları beraber görelim...
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde yavaş yavaş finale geliniyor. Çekimleri de tam gaz devam eden dizi bu kez başka bir haberle öne çıktı. Dizide 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade set sonrası yaptığı ağır spor nedeniyle hastanelik olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, uzun bir aranın ardından bugün koltuk değnekleri kullanarak sete dönebildi.
"Gelinim Mutfakta" programıyla tanıdığımız Nursel Ergin, ailevi nedenler dolayısıyla ekranı bırakacağını açıklamıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü sunucu yeni bir program ile karşımıza çıkacak. Özleyenleri varsa şimdiden güzel haberi verelim, Ergin "Nursel ile Mutfak Bahane" adlı programı sunmaya hazırlanıyor. Peki, "Nursel ile Mutfak Bahane" ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlara damga vuran Şakir Paşa Ailesi bir süredir mahkeme olaylarıyla gündeme geliyordu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı davayla birlikte dizinin yayından kaldırılma tehlikesi gündeme gelmişti. Söz konusu kriz ise geçtiğimiz gün tatlıya bağlandı. Aile üyelerinin davadan feragat etmesi üzerine Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeniden yayınlanacağı netlik kazandı. Dizinin hayranlarını sevindiren haberin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde oynadığı Eşref Rüya'nın fragmanı yayınlandı. Dizinin kadrosu efsane olunca oyunculuklar da efsane olmuş. Kanal D'de yayınlanacak yeni dizi şimdiden heyecan uyandırdı. İlk fragmana dakikalar içerisinde yorum yağdı. Yorumlara bakacak olursak da dizi epey tutacak gibi görünüyor. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. İşte izleyicinin Eşref Rüya dizisine yaptığı yorumlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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