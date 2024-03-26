Görüş Bildir
Haberler
Video
Sakallarını Kesince Annesinin Kopyası Olan Kocası Yüzünden Çileden Çıkan Kadın Güldürdü!

Sakallarını Kesince Annesinin Kopyası Olan Kocası Yüzünden Çileden Çıkan Kadın Güldürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.03.2024 - 01:29

İçerik Devam Ediyor

Bir kadının, sakallarını kestikten sonra annesinin kopyası olan kocasıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya kullanıcısının "ne zaman sakallarımı kesmek istesem eşim karşı çıkıyor, annemle yaşıyor gibi hissediyormuş" isyanıyla çektiği video viral oldu.

Sosyal medya kullanıcısının "ne zaman sakallarımı kesmek istesem eşim karşı çıkıyor, annemle yaşıyor gibi hissediyormuş" isyanıyla çektiği video viral oldu.

Videonun başrollerinde yer alan ana ve oğulun benzerliği ağızları resmen açık bıraktı!

Videonun başrollerinde yer alan ana ve oğulun benzerliği ağızları resmen açık bıraktı!

Kadının, kaynanasının kopyası haline gelen kocasına tahammülsüzlüğü ise "haklısın be abla" dedirtti! 😂

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?