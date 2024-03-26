Sakallarını Kesince Annesinin Kopyası Olan Kocası Yüzünden Çileden Çıkan Kadın Güldürdü!

Bir kadının, sakallarını kestikten sonra annesinin kopyası olan kocasıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu!
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Sosyal medya kullanıcısının "ne zaman sakallarımı kesmek istesem eşim karşı çıkıyor, annemle yaşıyor gibi hissediyormuş" isyanıyla çektiği video viral oldu.
Videonun başrollerinde yer alan ana ve oğulun benzerliği ağızları resmen açık bıraktı!
Kadının, kaynanasının kopyası haline gelen kocasına tahammülsüzlüğü ise "haklısın be abla" dedirtti! 😂
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