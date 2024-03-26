Kadir Ezildi'nin Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti Tespitleri Herkesi Güldürdü!
Kadir Ezildi'nin Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti Tespitleri Herkesi Güldürdü!
Kadir Ezildi, birbirinden farklı konularda ünlü isimleri seçmek için konuğumuz oldu! Oldukça eğlenceli seçimler yapan Kadir Ezildi'nin tespit gibi tespitleri ise herkesi güldürdü!
Haydi gelin detaylara bakalım.
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"Birlikte evdeki bütün halıları çitileyeceğin kişi kim olsun isterdin?"
Peki tüm WhatsApp konuşmalarını ele geçireceğin kişi kim olsun?
En yakın arkadaşının sevgilisi kim olsun isterdin?
Lokel Apartmanı'nda komşun olacak kişi kim olsun?
Kadir Ezildi Seçiyor 😂 Temizlik Yapacağın Ünlü Kim Olsun İsterdin? 😂 Kızılcık Şerbeti Pembe VS Alev
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