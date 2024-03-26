Kadir Ezildi'nin Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti Tespitleri Herkesi Güldürdü!

'Kıvılcım istemem.'

'Alev milletin kocasını mı alacaksın elinden?'

'En iyisi Nilay. Dedikodu var, kaos var. Kız bir öngörülü. Garibimi kimse dinlemiyor ama...'

Kadir Ezildi'ye sorduğumuz sürpriz bir sorumuz daha var!

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