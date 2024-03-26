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Kadir Ezildi'nin Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti Tespitleri Herkesi Güldürdü!

Kadir Ezildi'nin Aşk-ı Memnu ve Kızılcık Şerbeti Tespitleri Herkesi Güldürdü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 00:19

Kadir Ezildi, birbirinden farklı konularda ünlü isimleri seçmek için konuğumuz oldu! Oldukça eğlenceli seçimler yapan Kadir Ezildi'nin tespit gibi tespitleri ise herkesi güldürdü!

Haydi gelin detaylara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Birlikte evdeki bütün halıları çitileyeceğin kişi kim olsun isterdin?"

"Birlikte evdeki bütün halıları çitileyeceğin kişi kim olsun isterdin?"

'Bu Katya'yı bırak, çenesi düşük. Laf taşımaktan iş yapamaz...' 

Peki Kadir Ezildi sizce kimi seçmiştir? 😂

Peki tüm WhatsApp konuşmalarını ele geçireceğin kişi kim olsun?

Peki tüm WhatsApp konuşmalarını ele geçireceğin kişi kim olsun?

'Polat Alemdar istemem, devletle başım belaya girer.'

'Yalı Çapkını Ferit onun da gönlü ayran, her gün birine yazar...'

'Bihter tabii ki de. Bütün ihtiras, kaos onda!'

En yakın arkadaşının sevgilisi kim olsun isterdin?

En yakın arkadaşının sevgilisi kim olsun isterdin?

'Behlül olsun. Behlül kaçar en azından. Biz de rahat ederiz.' 😂

Lokel Apartmanı'nda komşun olacak kişi kim olsun?

Lokel Apartmanı'nda komşun olacak kişi kim olsun?

'Kıvılcım istemem.'

'Alev milletin kocasını mı alacaksın elinden?'

'En iyisi Nilay. Dedikodu var, kaos var. Kız bir öngörülü. Garibimi kimse dinlemiyor ama...'

Kadir Ezildi'ye sorduğumuz sürpriz bir sorumuz daha var!

Videomuzu izlemeyi unutmayın!

Kadir Ezildi Seçiyor 😂 Temizlik Yapacağın Ünlü Kim Olsun İsterdin? 😂 Kızılcık Şerbeti Pembe VS Alev

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