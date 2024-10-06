Sahibiyle Birlikte Lvbel C5 Dinleyen At Kendinden Geçti!

TikTok'ta atıyla birlikte Lvbel C5 dinlediği anları paylaşan sosyal medya kullanıcısının kaydettiği görüntüler izleyenleri güldürdü. Şarkı çalarken atının kafa salladığı anları paylaşan sosyal medya kullanıcısı videoya, 'Tam canımız sıkılmışken kızımızın bize yaptığı dans.' notunu düştü.
Kaynak: korkmazkenan62
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Sosyal medya platformu TikTok'ta atıyla birlikte bir video paylaşan genç izleyenleri güldürdü.
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Lvbel C5'in şarkısı eşliğinde kafa sallayan atın o anları kayda alan genç, videoya "Tam canımız sıkılmışken kızımızın bize yaptığı dans." notunu düştü.
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