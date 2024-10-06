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Sahibiyle Birlikte Lvbel C5 Dinleyen At Kendinden Geçti!

Sahibiyle Birlikte Lvbel C5 Dinleyen At Kendinden Geçti!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 23:55

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TikTok'ta atıyla birlikte Lvbel C5 dinlediği anları paylaşan sosyal medya kullanıcısının kaydettiği görüntüler izleyenleri güldürdü. Şarkı çalarken atının kafa salladığı anları paylaşan sosyal medya kullanıcısı videoya, 'Tam canımız sıkılmışken kızımızın bize yaptığı dans.' notunu düştü. 

Kaynak: korkmazkenan62

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Sosyal medya platformu TikTok'ta atıyla birlikte bir video paylaşan genç izleyenleri güldürdü.

Sosyal medya platformu TikTok'ta atıyla birlikte bir video paylaşan genç izleyenleri güldürdü.

Lvbel C5'in şarkısı eşliğinde kafa sallayan atın o anları kayda alan genç, videoya "Tam canımız sıkılmışken kızımızın bize yaptığı dans." notunu düştü.

Lvbel C5'in şarkısı eşliğinde kafa sallayan atın o anları kayda alan genç, videoya "Tam canımız sıkılmışken kızımızın bize yaptığı dans." notunu düştü.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 🎥 👇

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