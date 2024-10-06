Tabelayı Okumaya Üşenen Hırsızlar Boşa Kürek Çekti: İmitasyon Bilezikleri Çalmak İçin Dakikalarca Uğraştılar

Isparta'da bir takı dükkanına gelen hırsızlar tabeladaki 'Altın kaplama' yazısını fark etmeyip, dükkanın camını kırdıktan sonra bilezikleri alarak kayıplara karıştı. Hırsızların, kaplama bilezikleri alabilmek için dakikalarca çabaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.