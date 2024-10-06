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Tabelayı Okumaya Üşenen Hırsızlar Boşa Kürek Çekti: İmitasyon Bilezikleri Çalmak İçin Dakikalarca Uğraştılar

Tabelayı Okumaya Üşenen Hırsızlar Boşa Kürek Çekti: İmitasyon Bilezikleri Çalmak İçin Dakikalarca Uğraştılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 23:18

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Isparta'da bir takı dükkanına gelen hırsızlar tabeladaki 'Altın kaplama' yazısını fark etmeyip, dükkanın camını kırdıktan sonra bilezikleri alarak kayıplara karıştı. Hırsızların, kaplama bilezikleri alabilmek için dakikalarca çabaladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Isparta'da gece saatlerinde bir takı dükkanına gelen hırsızlar, büyük puntolarla yazan 'Altın kaplama' yazısına aldırış etmeyerek dükkanın camını kırmaya başladı.

Isparta'da gece saatlerinde bir takı dükkanına gelen hırsızlar, büyük puntolarla yazan 'Altın kaplama' yazısına aldırış etmeyerek dükkanın camını kırmaya başladı.

Dakikalar süren uğraşın ardından imitasyon bilezikleri alarak kayıplara karışan hırsızların soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dakikalar süren uğraşın ardından imitasyon bilezikleri alarak kayıplara karışan hırsızların soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, dükkan sahibi ise hırsızların 'Altın kaplama' yazısını fark etmemesini hayretle karşıladı. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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