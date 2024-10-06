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Haluk Levent'ten Dinleyicilerine Büyük Jest: Seyyar Satıcının Tüm Ürünlerini İzleyicilere Dağıttı

Haluk Levent'ten Dinleyicilerine Büyük Jest: Seyyar Satıcının Tüm Ürünlerini İzleyicilere Dağıttı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 22:48

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Bursa'da konser veren ünlü şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Konserde 'emek' vurgusu yapan Levent, seyyar satıcının tezgahında bulunan tüm ürünleri alarak izleyicilere dağıttı.  

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Son dönemlerde kurduğu AHBAP derneği çatısı altında zor durumdaki insanların imdadına koşan şarkıcı Haluk Levent, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde konser verdi.

Son dönemlerde kurduğu AHBAP derneği çatısı altında zor durumdaki insanların imdadına koşan şarkıcı Haluk Levent, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde konser verdi.

Konser sırasında tezgahındaki ürünleri satmaya çalışan bir seyyar satıcıyı fark eden Levent, "Ben emekle kazanan, mücadeleyle kazanan bütün kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum." diyerek, satıcının tezgahındaki tüm ürünleri aldı.

Konser sırasında tezgahındaki ürünleri satmaya çalışan bir seyyar satıcıyı fark eden Levent, "Ben emekle kazanan, mücadeleyle kazanan bütün kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum." diyerek, satıcının tezgahındaki tüm ürünleri aldı.

Aldığı ürünleri izleyicilerine dağıtan Levent büyük alkış topladı. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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