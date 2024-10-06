Haluk Levent'ten Dinleyicilerine Büyük Jest: Seyyar Satıcının Tüm Ürünlerini İzleyicilere Dağıttı

Rize'de Kadına Şiddet Protestosuna Beklenen İlgi Gelmedi: Beklentisi Karşılanmayan Gençler Sitem Etti

Ekmek Arası Yumurtanın Fiyatı Şaşkına Çevirdi: "Dünyanın En Ucuz Dürümü"

Almanya’da Sabah Karanlığında İşe Giden Bir Türk Kadını: "Toplum Olarak Edinmemiz Gereken Özgürlük Bu"