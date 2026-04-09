Sadakatsiz Nerede İzlenir? Infiel Dizisini İngilizce İzleme Rehberi

Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2026 - 14:03

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde yer aldığı, 2020 - 2022 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Fakat Sadakatsiz'i izlemek istiyorsanız küçük bir gerçek var: platformlar ülkeye göre değişiyor. 

İşte 2026'da Sadakatsiz'i nerede izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

Sadakatsiz Türkiye’de Nereden İzlenir?

  • Kanal D Resmi Web Sitesi: Dizinin tüm bölümlerine (1-60. Bölümler) ve özel kliplerine Kanal D Sadakatsiz Arşivi üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

  • YouTube: Dizinin tüm bölümleri ve özetleri, 'Sadakatsiz' resmi YouTube kanalı üzerinden yüksek çözünürlüklü olarak izlenebilir.

  • TV+: Kanal D canlı yayınını ve dizinin öne çıkan bölümlerini TV+ platformu üzerinden takip edebilirsiniz.

Sadakatsiz ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • Peacock: Dizi, ABD'de 'The Unfaithful' veya 'A Woman Scorned' adıyla Peacock platformunda izlenebilir. Bazı bölümlerine ücretsiz (reklamlı) erişim imkanı sunulurken, tamamı için Premium üyelik gerekebilir.

  • Kanal D Resmi Web Sitesi & YouTube: Türkiye'deki gibi dizinin tüm bölümleri dünya genelinde Kanal D Sadakatsiz Sayfası ve resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilmektedir. Coğrafi engelleme (geo-block) olması durumunda bu içeriklere erişim kısıtlı olabilir.

  • İspanyolca Yayın Yapan Kanallar: Eğer İspanyolca dublaj veya altyazı ile izlemek isterseniz, dizi ABD'de 'Infiel' adıyla Telemundo gibi kanalların dijital platformlarında da yer alabilmektedir.

Sadakatsiz İspanya'da Nereden İzlenir?

  • Antena 3: Dizi, İspanya'nın ana televizyon kanallarından biri olan Antena 3'te yayınlanmış ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

  • Atresplayer: Antena 3'ün dijital yayın platformu olan Atresplayer üzerinden dizinin bölümlerine İspanyolca dublajlı olarak erişebilirsiniz.

  • Amazon Prime Video: Bazı bölgelerde ve İspanya kütüphanesinde dizinin sezonları 'Infiel' ismiyle Prime Video üzerinden izlenebilmektedir.

  • YouTube: Dizinin İspanyolca dublajlı bölümleri veya klipleri 'Infiel' veya 'Traicionada' gibi başlıklarla resmi veya lisanslı YouTube kanallarında yer alabilmektedir.

Sadakatsiz İtalya'da Nereden İzlenir?

  • Mediaset Infinity: İtalya'nın en büyük özel yayın grubu olan Mediaset, birçok Türk dizisini (Örn: Scent of PassionBrave and Beautiful) bünyesinde barındırmaktadır. Dizinin bölümleri veya klipleri zaman zaman Mediaset Infinity platformunda yer alabilmektedir.

  • YouTube: Dizinin resmi Sadakatsiz YouTube Kanalı üzerinden tüm bölümlere İtalya'dan da erişim sağlanabilmektedir. Bazı bölümlerde YouTube'un otomatik çeviri özelliği ile İtalyanca altyazı seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz.

Sadakatsiz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • OSN+: Dizi, bölgedeki ana yayın hakları sahibi olarak OSN+ platformunda yayındadır. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar ve Umman gibi Körfez ülkelerinde en yaygın erişim yöntemi budur.

  • Shahid (MBC Group): Birçok Türk dizisi gibi Sadakatsiz de bölgenin en büyük dijital platformu olan Shahid üzerinden izlenebilmektedir. Mısır, Ürdün, Lübnan ve Fas dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada Arapça dublajlı veya altyazılı seçenekleriyle sunulmaktadır.

  • YouTube: Dizinin resmi Sadakatsiz YouTube Kanalı dünya genelinde erişime açıktır. Bölgenizde herhangi bir coğrafi kısıtlama yoksa, tüm bölümleri orijinal dilinde (Türkçe) buradan takip edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, özellikle Shahid platformunda dizi hem Arapça dublajlı (genellikle Suriye lehçesiyle) hem de Arapça altyazılı seçenekleriyle sunulmaktadır. Bölgedeki televizyon kanallarında (MBC gibi) ise genellikle dublajlı versiyonu yayınlanır.

Hayır, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolünde olduğu 2020 yapımı Sadakatsiz dizisi şu an için Netflix Türkiye kütüphanesinde bulunmamaktadır.

İngilizce: The Unfaithful

Arapça: Al Khain

İspanyolca: Infiel

  • Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, genellikle abonelik gerektirir:

  • Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Lisans kısıtlamaları nedeniyle bu platformlar Türkiye dışındaki bazı ülkelerde erişime kapalı olabilir. Yurt dışındaki izleyiciler genellikle YouTube veya yerel yayıncıları (Univision, Mediaset vb.) tercih etmektedir.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
