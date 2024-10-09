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Saçları Yüzünden Katil Semih Çelik’e Benzetilen Bir Genç Saçlarını Kesti

Saçları Yüzünden Katil Semih Çelik’e Benzetilen Bir Genç Saçlarını Kesti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 12:37

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İstanbul Fatih’te, 19 yaşındaki Semih Çelik’in iki genç kızı yarım saat arayla öldürmesi, toplumun hafızasında derin bir yara olarak yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada bazı gençler ise dış görünüşleri nedeniyle katil Semih Çelik’e benzetilerek hakaret ve korkunç yorumlarla karşı karşıya kalıyor.

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Semih Çelik'e benzetildiği için kötü yorumlar alan bir genç, çareyi saçlarını kesmekte buldu.

Semih Çelik'e benzetildiği için kötü yorumlar alan bir genç, çareyi saçlarını kesmekte buldu.

Saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç, “Dünya hassas kalpliler için bir…” notunu ekleyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç, “Dünya hassas kalpliler için bir…” notunu ekleyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

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ken bal

eylenmek için zorbalayarak insan düşmanı haline getiriyorsunuz. sonra neden böyle olduk diyorsunuz.

Arwen

Çok hassasmış gerçekten, vahşetten hiç nemalanmadı günlerdir.