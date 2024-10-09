Saçları Yüzünden Katil Semih Çelik’e Benzetilen Bir Genç Saçlarını Kesti

İstanbul Fatih’te, 19 yaşındaki Semih Çelik’in iki genç kızı yarım saat arayla öldürmesi, toplumun hafızasında derin bir yara olarak yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada bazı gençler ise dış görünüşleri nedeniyle katil Semih Çelik’e benzetilerek hakaret ve korkunç yorumlarla karşı karşıya kalıyor.
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Semih Çelik'e benzetildiği için kötü yorumlar alan bir genç, çareyi saçlarını kesmekte buldu.
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Saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç, “Dünya hassas kalpliler için bir…” notunu ekleyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.
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eylenmek için zorbalayarak insan düşmanı haline getiriyorsunuz. sonra neden böyle olduk diyorsunuz.
benzemiyordu :)
Çok hassasmış gerçekten, vahşetten hiç nemalanmadı günlerdir.