Saçları Yüzünden Katil Semih Çelik’e Benzetilen Bir Genç Saçlarını Kesti

İstanbul Fatih’te, 19 yaşındaki Semih Çelik’in iki genç kızı yarım saat arayla öldürmesi, toplumun hafızasında derin bir yara olarak yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada bazı gençler ise dış görünüşleri nedeniyle katil Semih Çelik’e benzetilerek hakaret ve korkunç yorumlarla karşı karşıya kalıyor.