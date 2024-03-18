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Saatlerce Takip Ettiği Kadın Tepki Gösterince 'Benden Sana Zarar Gelmez, Çeksen Ne Olur Çekmesen Ne Olur' Dedi

Saatlerce Takip Ettiği Kadın Tepki Gösterince 'Benden Sana Zarar Gelmez, Çeksen Ne Olur Çekmesen Ne Olur' Dedi

Sosyal Medya Taciz kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:19

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İstanbul'da yaşanan olayda, bir kadın kendisini kaydeden erkeği kaydederek tepki gösterdi.

Kaynak: https://twitter.com/asayisberkemal0
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Kendisini takip eden erkeği kaydederek, 'Neden beni takip ediyorsun?' diye soran kadın, 'Benden sana zarar gelmez, resmimi çeksen ne olur çekmesen ne olur' cevabını alıyor.

Kendisini takip eden erkeği kaydederek, 'Neden beni takip ediyorsun?' diye soran kadın, 'Benden sana zarar gelmez, resmimi çeksen ne olur çekmesen ne olur' cevabını alıyor.

Kendisine yaklaşan erkeği uzaklaştıran kadın sözlerinin devamında ise, 'Sakalından, yaşından utan terbiyesiz. Elim ayağım titredi. Sabahtan beridir takip ediyorsun. Şirinevler'den beri takip ediyorsun' diyor.

Kendisine yaklaşan erkeği uzaklaştıran kadın sözlerinin devamında ise, 'Sakalından, yaşından utan terbiyesiz. Elim ayağım titredi. Sabahtan beridir takip ediyorsun. Şirinevler'den beri takip ediyorsun' diyor.

Kendisini takip eden kişiye tepki gösteren kadın, tepkinin ardından da takip edildiğini belirterek kendisini takip etmeye devam eden kişinin görüntülerini de paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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