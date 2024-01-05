Saat Tamirciliği Yaparak Günde 3-4 Bin TL Kazanan Vatandaş Ekonomiyi Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Magazin Forever isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş, saat tamirciliği yaparak günde 3-4 bin TL kazandığını söyleyip, 'Ben becerebildim, beceremeyenler niye millete suç atıyor?' dedi.
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Ekonomiyi eleştirenlere tepki gösteren o vatandaş, sözlerinin devamında ise "Ben beceriyorum altımda arabam var iki tane dairem var" dedi.
'Sizin başkanınız Ecevit'ken benimki de Ecevit'ti sizin ki Süleyman Demirel'ken benimki de öyleydi. Tayyip'ken Tayyip'ti. Benim altımda arabam var param var siz niye beceremediniz?" diyen vatandaş sözlerini ise 'Önce kendinize kızın' diyerek bitirdi.
İşte o anlar: 👇
Magazin Forever isimli YouTube kanalının sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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