onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Rekortmeni Dizilerden Kerem Bürsin'in Yeni İmajına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Reyting Rekortmeni Dizilerden Kerem Bürsin'in Yeni İmajına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Gönül Dağı Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 00:28

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

9 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'in popülerleşmesiyle yeni sezonda kanallar aşiret dizileriyle geri dönüyor.

Uzak Şehir'in popülerleşmesiyle yeni sezonda kanallar aşiret dizileriyle geri dönüyor.

Yeni sezon için yayına girecek diziler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çekimlerine Ağrı'da başlanacak olan 'Sevdiğim Sensin' dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ederken kadroya bomba bir isim dahil oldu. Gönül Dağı'ndan ayrılan başarılı oyuncu, Sevdiğim Sensin dizisinde rol alacak.

Detaylar:

Survivor 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarının başında Volkan Çetinkaya geliyordu.

Survivor 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarının başında Volkan Çetinkaya geliyordu.

Survivor 2025'in üçüncüsü olan Volkan Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Survivor Volkan'ın Instagram'da Tinder profillerini aratmayan bir paylaşım yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezon rol alan Selin Türkmen, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezon rol alan Selin Türkmen, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 2 sezon boyunca Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Oyunculuk yapan Türkmen, asıl mesleğinin bambaşka olduğunu açıkladı.

Detaylar:

Son dönemde ünlü isimler bedelli askerlik kapsamında askere gitmeye başladı.

Son dönemde ünlü isimler bedelli askerlik kapsamında askere gitmeye başladı.

Oyuncu Bilal Yiğit Koçak, askere giden ünlüler kervanına katıldı. Geçtiğimiz aylarda Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik kapsamında askere gitmişti. Şimdi de Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisiyle anlaşan Bilal Yiğit Koçak, sete çıkmadan önce askerlik görevini yapmaya gidecek.

Detaylar:

Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş.

Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş.

İşte reyting rekoru kıran o diziler...

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'de Nare'yle yaşadığı büyük aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Şahin, yaz boyunca da konuşulmaya devam ediyor.

Uzak Şehir'de Nare'yle yaşadığı büyük aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Şahin, yaz boyunca da konuşulmaya devam ediyor.

Uzak Şehir'de Nare'yle yaşadığı büyük aşkla bilinen ve dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Şahin'e hayat veren Alper Çankaya, kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Uzak Şehir'in ardından sık sık gündeme gelen oyuncu, Onedio.com'un YouTube hesabında yayına katıldı. Soruları yanıtlayan ünlü oyuncu özel hayatında asla yapmayacağı şeyleri de böylece açıklamış oldu.

Detaylar:

Tele 1 ekranlarında Sözcü TV'ye destek amacıyla birkaç saniyeliğine ekran karartıldı.

Tele 1 ekranlarında Sözcü TV'ye destek amacıyla birkaç saniyeliğine ekran karartıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda yer verdiği protesto görüntülerinde 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Sözcü TV'ye 3 Temmuz'da iletilen kararda, kanalın 5 gün içinde karartılması gerektiği bilgisi yer aldı. Sözcü TV mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunsa da mahkeme olumlu yanıt vermedi. Sözcü TV kanalı ve YouTube kanalı dün gece eş zamanlı olarak karartıldı.

Tele 1 ekranları da aynı saatlerde Sözcü TV'ye destek için birkaç saniyeliğine ekran kararttı.

Detaylar:

Yakışıklılığı, enerjisi ve her daim gündemde kalan açıklamalarıyla Kerem Bürsin, magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yakışıklılığı, enerjisi ve her daim gündemde kalan açıklamalarıyla Kerem Bürsin, magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik dönüşü oldukça iddialı! Star TV’de yayınlanması planlanan “Çarpıntı” dizisinde başrolü üstlenen Bürsin, bu kez kalp nakli geçirmiş ve hayata yeniden tutunmaya çalışan Aras karakterine hayat verecek. 

Oyuncu kadrosuyla izleyiciyi şimdiden heyecanlandıran dizide Bürsin’in partneri ise genç oyuncu Lizge Cömert oldu. Ancak diziden gelen ilk bilgiler kadar, Kerem Bürsin’in partner tercihi ve imaj değişikliği de sosyal medyanın diline düştü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın