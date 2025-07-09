Reyting Rekortmeni Dizilerden Kerem Bürsin'in Yeni İmajına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Uzak Şehir'in popülerleşmesiyle yeni sezonda kanallar aşiret dizileriyle geri dönüyor.
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Survivor 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarının başında Volkan Çetinkaya geliyordu.
Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezon rol alan Selin Türkmen, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.
Son dönemde ünlü isimler bedelli askerlik kapsamında askere gitmeye başladı.
Box Office de son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip, son 13 yılın reyting rekortmeni dizilerini ve aldıkları rekorları derlemiş.
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Uzak Şehir'de Nare'yle yaşadığı büyük aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Şahin, yaz boyunca da konuşulmaya devam ediyor.
Tele 1 ekranlarında Sözcü TV'ye destek amacıyla birkaç saniyeliğine ekran karartıldı.
Yakışıklılığı, enerjisi ve her daim gündemde kalan açıklamalarıyla Kerem Bürsin, magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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