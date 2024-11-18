Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Özbek’in Osimhen İçin Mike Tyson’dan Dayak Yemesi Gerektiğini Söyledi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programından kesitler sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Şimdiyse Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir yorumu gündeme geldi. Biliyorsunuz ki son günlerde Galatasaray’ın oyuncusu Osimhen dillerden düşmüyor. Bir diğer gündemimiz ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mike Tyson - Jake Paul maçı. Beyaz Futbol programında da değinilen iki konu için Rasim Ozan Kütahyalı bir yorumda bulundu. Gelin detaylara geçelim.