onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Özbek’in Osimhen İçin Mike Tyson’dan Dayak Yemesi Gerektiğini Söyledi

Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Özbek’in Osimhen İçin Mike Tyson’dan Dayak Yemesi Gerektiğini Söyledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 08:49

İçerik Devam Ediyor

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programından kesitler sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Şimdiyse Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir yorumu gündeme geldi. Biliyorsunuz ki son günlerde Galatasaray’ın oyuncusu Osimhen dillerden düşmüyor. Bir diğer gündemimiz ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mike Tyson - Jake Paul maçı. Beyaz Futbol programında da değinilen iki konu için Rasim Ozan Kütahyalı bir yorumda bulundu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ROK, Dursun Özbek’in Osimhen’in parasını karşılayabilmek için Mike Tyson’la maça çıkması gerektiğini söyledi.

ROK, Dursun Özbek’in Osimhen’in parasını karşılayabilmek için Mike Tyson’la maça çıkması gerektiğini söyledi.

“Dayak yiyiversin. Büyük olay olmaz mı?” sözlerini de kullandı.

“Dayak yiyiversin. Büyük olay olmaz mı?” sözlerini de kullandı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın