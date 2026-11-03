Collins Sözlüğü'nün Yılın Kelimesi Belli Oldu: Spor Salonundan Çıkıp Herkesin Diline Yerleşti

Collins'in seçtiği kelime mogging. Sözlüğün tanımına göre biri ya da bir şey; görünüşü, özgüveni ya da statüsüyle karşısındakini gölgede bıraktığında onu 'mog'lamış oluyor. Türkçedeki en yakın karşılığı belki de 'ezip geçmek' ya da 'sollamak'.

Kelimenin, 'grubun alfası' anlamına gelen AMOG kısaltmasından türediği düşünülüyor. İlk kez 2016 civarında vücut geliştirme çevrelerinde, salondaki en iri ve en heybetli kişiyi anlatmak için kullanılmış. Zamanla fiile dönüşüp internet topluluklarına yayılmış.

Bugün ise neredeyse her şey için söyleniyor. Collins'in örnekleriyle: Gençler elit sporcuları, yeni çıkan bir oyun eski favorileri, arkadaşınızın evde yaptığı ekşi mayalı ekmek de bütün hafta sonu uğraştığınız somunu mog'luyor. Kısacası yanında kendinizi biraz sönük hissettiğiniz her durum bu kelimeye sığıyor. Neyse ki çoğunlukla şakayla karışık kullanılıyor.