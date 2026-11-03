Collins Sözlüğü'nün Yılın Kelimesi Belli Oldu: Spor Salonundan Çıkıp Herkesin Diline Yerleşti
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İngiltere'nin köklü sözlüklerinden Collins, 2026'nın kelimesini açıkladı ve seçim, sosyal medyayı az çok takip eden herkesin kulağına çalınmış bir ifadeye gitti.
Kısa listede yapay zekâdan iklim krizine uzanan pek çok aday vardı. Zirveye ise spor salonlarında doğup gençlerin gündelik konuşmasına kadar sızan bir argo kelime yerleşti.
Yılın kelimesi: Mogging
Listede hayalet iş ilanı da var
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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