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Collins Sözlüğü'nün Yılın Kelimesi Belli Oldu: Spor Salonundan Çıkıp Herkesin Diline Yerleşti

Collins Sözlüğü'nün Yılın Kelimesi Belli Oldu: Spor Salonundan Çıkıp Herkesin Diline Yerleşti

Sosyal Medya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 15:34
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İngiltere'nin köklü sözlüklerinden Collins, 2026'nın kelimesini açıkladı ve seçim, sosyal medyayı az çok takip eden herkesin kulağına çalınmış bir ifadeye gitti.

Kısa listede yapay zekâdan iklim krizine uzanan pek çok aday vardı. Zirveye ise spor salonlarında doğup gençlerin gündelik konuşmasına kadar sızan bir argo kelime yerleşti.

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Yılın kelimesi: Mogging

Spor salonunda aynanın karşısında kollarını kavuşturmuş duran kişi

Collins'in seçtiği kelime mogging. Sözlüğün tanımına göre biri ya da bir şey; görünüşü, özgüveni ya da statüsüyle karşısındakini gölgede bıraktığında onu 'mog'lamış oluyor. Türkçedeki en yakın karşılığı belki de 'ezip geçmek' ya da 'sollamak'.

Kelimenin, 'grubun alfası' anlamına gelen AMOG kısaltmasından türediği düşünülüyor. İlk kez 2016 civarında vücut geliştirme çevrelerinde, salondaki en iri ve en heybetli kişiyi anlatmak için kullanılmış. Zamanla fiile dönüşüp internet topluluklarına yayılmış.

Bugün ise neredeyse her şey için söyleniyor. Collins'in örnekleriyle: Gençler elit sporcuları, yeni çıkan bir oyun eski favorileri, arkadaşınızın evde yaptığı ekşi mayalı ekmek de bütün hafta sonu uğraştığınız somunu mog'luyor. Kısacası yanında kendinizi biraz sönük hissettiğiniz her durum bu kelimeye sığıyor. Neyse ki çoğunlukla şakayla karışık kullanılıyor.

Listede hayalet iş ilanı da var

İngilizce sözlükte dictionary kelimesinin yer aldığı sayfa

Collins'e göre bu yılın kısa listesi büyük bir yarışmayı andırıyor: Her şey bir öncekinden daha büyük, daha sıcak, daha iddialı. Her yeni modelde biraz daha uzayan ve ağırlaşan otomobiller için carspreading, sıcak ve kurak dönemlerde kısa sürede peş peşe çıkan yangınlar için firewave (yangın dalgası) bunlardan ikisi. Sıcakların futbola getirdiği hydration break (su molası) da listede; 2026 Dünya Kupası'nda her maçta uygulandı.

İş arayanların hemen tanıyacağı bir kelime de var: ghost job, yani şirketin aslında kimseyi işe almaya niyeti olmadığı hâlde yayımladığı hayalet iş ilanı. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ilanların yaklaşık üçte biri bu türden.

Daha eğlenceli adaylar da var. Meyveli ve acı tatların birleşimini anlatan fricy, bob ile pixie kesim arasında kalan saç modeli bixie ve yapay zekânın insanlığın sonunu getirme ihtimalini yüzdeyle ifade eden P(doom) de listeye girenler arasında.

Collins'in yorumu net: Bu yıl her şey bir şeyi geçmeye çalıştı ama biraz dayanıklılık ve biraz da eğlence işi kurtarabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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