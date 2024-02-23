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Ragnarok Dizisinin Oyuncusu Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan 'Beni Vur' Söylediği Anlar

Ragnarok Dizisinin Oyuncusu Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan 'Beni Vur' Söylediği Anlar

Ahmet Kaya dizi Norveç
Arya
Arya - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 11:10

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Dubai'de doğan oyuncu ve müzisyen Resa Saffa Park (gerçek adıyla Theresa Frostad Eggesbø), Ahmet Kaya'dan Vur Beni söyledi.

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Netflix'te yayınlanan ve Norveç dizisi olan Ragnarok'ta Saxa rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Resa Saffa Park, Dubai'de doğduktan sonra Liverpool Institute of Performing Arts'da müzik eğitimi aldı.

Netflix'te yayınlanan ve Norveç dizisi olan Ragnarok'ta Saxa rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Resa Saffa Park, Dubai'de doğduktan sonra Liverpool Institute of Performing Arts'da müzik eğitimi aldı.

Türkiye'de de birçok konser veren Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan Vur Beni şarkısını söylediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'de de birçok konser veren Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan Vur Beni şarkısını söylediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

Ragnarok dizisinde Saxa karakterine benzetilen bir TikTok kullanıcısı da dizide Saxa rolünü canlandıran Resa Saffa Park ile birlikte çay içmişti: 👇

Ragnarok’un yıldızı Herman Tømmeraas da hürriyet.com.tr’ye verdiği röportajda ‘Erik Dalı’ şarkısında dans etmişti.

Ragnarok’un yıldızı Herman Tømmeraas da hürriyet.com.tr’ye verdiği röportajda ‘Erik Dalı’ şarkısında dans etmişti.

Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan Vur Beni söylediği anlara gelen yorumlar: 👇

Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan Vur Beni söylediği anlara gelen yorumlar: 👇
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Yunus

seside kendisi kadar güzel.

artalan

ünlüsü ünsüzü şu siyaseti hayatımızdan çıkarsak aslında çok acaip zıplama yapacaz da...