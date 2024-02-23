Ragnarok Dizisinin Oyuncusu Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan 'Beni Vur' Söylediği Anlar

Dubai'de doğan oyuncu ve müzisyen Resa Saffa Park (gerçek adıyla Theresa Frostad Eggesbø), Ahmet Kaya'dan Vur Beni söyledi.
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Netflix'te yayınlanan ve Norveç dizisi olan Ragnarok'ta Saxa rolü ile geniş kitleler tarafından tanınan Resa Saffa Park, Dubai'de doğduktan sonra Liverpool Institute of Performing Arts'da müzik eğitimi aldı.
Türkiye'de de birçok konser veren Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan Vur Beni şarkısını söylediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
Ragnarok’un yıldızı Herman Tømmeraas da hürriyet.com.tr’ye verdiği röportajda ‘Erik Dalı’ şarkısında dans etmişti.
Resa Saffa Park'ın Ahmet Kaya'dan Vur Beni söylediği anlara gelen yorumlar: 👇
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seside kendisi kadar güzel.
ünlüsü ünsüzü şu siyaseti hayatımızdan çıkarsak aslında çok acaip zıplama yapacaz da...