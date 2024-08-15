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Prof. Dr. Önder Ergönül Ülkemizde Maymun Çiçeği Virüsü Hakkındaki Son Durumu Anlattı

Prof. Dr. Önder Ergönül Ülkemizde Maymun Çiçeği Virüsü Hakkındaki Son Durumu Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 12:16

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Maymun Çiçeği Virüsü için acil durum ilan edince tüm dünya alarma geçti. Büyük bir pandemiyi geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir salgın haberi paniğe sebep oldu.

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Prof. Dr. Önder Ergönül, Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili ülkemizeki durumu anlattı.

Prof. Dr. Önder Ergönül, Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili ülkemizeki durumu anlattı.

Hastanelerimizde tek tük vakalar görüldü diyen Ergönül, endişelenecek bir şey olmadığını vurguladı.

Hastanelerimizde tek tük vakalar görüldü diyen Ergönül, endişelenecek bir şey olmadığını vurguladı.

İşte o açıklama;

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