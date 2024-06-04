Polis Kayyum Yürüyüşünü Engelledi, Olay Çıktı: Hakkari'de DEM Partililer ile Polis Karşı Karşıya Geldi

Hakkari'nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Partili grupla polis karşı karşıya geldi. Polis, yürüyüşe geçmek isteyen kalabalığa engel olarak tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
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DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın PKK/KCK üyeliği iddiaları nedeniyle gözaltına alınarak, yerine kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.
Kararı protesto etmek için Merkez Bulvar Caddesi üzerinde toplanan kalabalık polis ablukasına alındı. Grubun yürümek istemesi üzerine ise polis ekipleri müdahale etti.
Polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunduğu grup arasında bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü. 📹
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