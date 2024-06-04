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“Sapık Sucu” Davasında Karar: Metin Şenay’a Yaklaşık 300 Yıl Hapis Cezası

“Sapık Sucu” Davasında Karar: Metin Şenay’a Yaklaşık 300 Yıl Hapis Cezası

Bağcılar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 17:45

İstanbul’da uzun yıllar işlettiği su dükkanında mahalledeki çocuklara tecavüz eden Metin Şenay’ın davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Şenay’a 4 çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle 293 yıl 6 hapis cezası verdi.

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İstanbul Bağcılar’da yaşanan tecavüz olayının detayları kan dondurmuştu.

İstanbul Bağcılar’da yaşanan tecavüz olayının detayları kan dondurmuştu.

Bağcılar’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, dükkanın arka tarafında ses geçirmez oda yaptığı ve burada mahalledeki çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Bağcılar’da su dükkanı işleten Metin Şenay’ın, dükkanın arka tarafında ses geçirmez oda yaptığı ve burada mahalledeki çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Polis baskınıyla suç üstü yakalanan Şenay’ın davasında bugün karar çıktı.

Polis baskınıyla suç üstü yakalanan Şenay’ın davasında bugün karar çıktı.

Mahkeme heyeti, “Sapık Sucu” Metin Şenay’a toplam 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, “Sapık Sucu” Metin Şenay’a toplam 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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