Sapık Sucu Skandalında Kan Donduran Bir Detay Daha Ortaya Çıktı: Akraba Çocuklarını da Taciz Etmiş!
Sapık Sucu Skandalında Kan Donduran Bir Detay Daha Ortaya Çıktı: Akraba Çocuklarını da Taciz Etmiş!
İstanbul Bağcılarda su dükkanı bulunan Metin Şenay’ın, mahallede çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen skandal olay ile ilgili her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı. Sapık sucunun cinsel istismarda bulunduğu iki çocuğun, baldızının çocukları olduğu ortaya çıktı!
Yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmıyor. sapık sucu çektiği videoları farklı hesaplardan Tiktok'a yükleyerek altına yorumlar yazdığı ortaya çıktı. Yüklenen videolarda çocukların bir odada düzenli olarak müzik eşliğinde dans ettiği çok sayıda görüntü bulunmakta.
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İstanbul Bağcılar’da mahalle sucusu Metin Şenay’ın (60), iş yerindeki süngerli odada çocukları yıllarca istismar edip, o anları kayıt altına aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı.
Sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkânın duvarlarına karaladığı tespit edildi.
Duvara yazdığı 2 isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.
Şenay’ın TikTok hesabında takip ettiği “M.E.” isimli kullanıcının istismar ettiği baldızının çocukları M.Ö. (13) ve E.Ö. (14) olduğu öğrenildi.
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2020’de kız çocukların dükkânında çektiği videosunu Tik Tok’ta paylaştığı görüldü.
Bu görüntüdeki koltuk detayı şüpheliyi ele verdi. Hakkında 196 yıl hapis istemiyle dava açılan Şenay, 7 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.
Davanın takipçisi olacağını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 çocuğun 17.11.2023’ten bu yana koruma altında olduğunu açıkladı.
Yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmıyor. Yüklenen videolarda çocukların bir odada düzenli olarak müzik eşliğinde dans ettiği çok sayıda görüntü bulunmakta.
Videoları çeken kişi ya da kişiler ise belli değil. Ancak video kaydından, bu dans görüntülerinin çekildiği mekanın Metin Şenay’ın geceleri kaldığı ve süngerli odanın da bulunduğu işyerindeki oda olduğu anlaşılıyor.
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Şenay, kendi odasını daha önce sosyal medyadan paylaşmıştı.
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