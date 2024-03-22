Sapık Sucu Skandalında Kan Donduran Bir Detay Daha Ortaya Çıktı: Akraba Çocuklarını da Taciz Etmiş!

İstanbul Bağcılarda su dükkanı bulunan Metin Şenay’ın, mahallede çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen skandal olay ile ilgili her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı. Sapık sucunun cinsel istismarda bulunduğu iki çocuğun, baldızının çocukları olduğu ortaya çıktı!

Yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmıyor. sapık sucu çektiği videoları farklı hesaplardan Tiktok'a yükleyerek altına yorumlar yazdığı ortaya çıktı. Yüklenen videolarda çocukların bir odada düzenli olarak müzik eşliğinde dans ettiği çok sayıda görüntü bulunmakta.