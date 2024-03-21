Bağcılar’da Yıllarca Süren Çocuk İstismarı: Sucu Metin Şenay İsimleri Duvarlara Yazmış
Bağcılar’da Yıllarca Süren Çocuk İstismarı: Sucu Metin Şenay İsimleri Duvarlara Yazmış
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Bağcılar’da yaşanan ve yıllarca süren çocuk istismarının detayları herkesin kanını dondurmuştu.
Daha önce hakkında Gaziosmanpaşa’da çocuk istismarında bulunduğu sebebiyle dava açılan ancak serbest kalan Metin Şenay, taşındığı Bağcılar’da kendine yeni bir hayat kurmuş ve mahallelinin güvenini sağlamıştı.
Metin Şenay’ın, işlettiği sucu dükkanında çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı.
Bakanlık, Türkiye’de infial yaratan olayla ilgili açıklamada yaptı.
Hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanan Metin Şenay hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.
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Şenay’ın, yıllar boyunca istismar ettiği çocukların isimlerini dehşet dükkanında duvarlara yazdığı orta çıktı.
Sapık sucunun duvara yazdığı iki isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.
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