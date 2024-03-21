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Bağcılar’da Yıllarca Süren Çocuk İstismarı: Sucu Metin Şenay İsimleri Duvarlara Yazmış

Bağcılar’da Yıllarca Süren Çocuk İstismarı: Sucu Metin Şenay İsimleri Duvarlara Yazmış

Bağcılar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 13:49

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde sucu Metin Şenay’ın, mahallede bulunan çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan ve hakkında yüz yıldan fazla hapis cezası istenen Şenay’ın, istismar ettiği çocukların isimlerini duvara yazdığı iddianamede yer aldı.

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Bağcılar’da yaşanan ve yıllarca süren çocuk istismarının detayları herkesin kanını dondurmuştu.

Bağcılar’da yaşanan ve yıllarca süren çocuk istismarının detayları herkesin kanını dondurmuştu.

Daha önce hakkında Gaziosmanpaşa’da çocuk istismarında bulunduğu sebebiyle dava açılan ancak serbest kalan Metin Şenay, taşındığı Bağcılar’da kendine yeni bir hayat kurmuş ve mahallelinin güvenini sağlamıştı.

Daha önce hakkında Gaziosmanpaşa’da çocuk istismarında bulunduğu sebebiyle dava açılan ancak serbest kalan Metin Şenay, taşındığı Bağcılar’da kendine yeni bir hayat kurmuş ve mahallelinin güvenini sağlamıştı.

Metin Şenay’ın, işlettiği sucu dükkanında çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

Metin Şenay’ın, işlettiği sucu dükkanında çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

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Bakanlık, Türkiye’de infial yaratan olayla ilgili açıklamada yaptı.

Bakanlık, Türkiye’de infial yaratan olayla ilgili açıklamada yaptı.

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Hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanan Metin Şenay hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanan Metin Şenay hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.
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Şenay’ın, yıllar boyunca istismar ettiği çocukların isimlerini dehşet dükkanında duvarlara yazdığı orta çıktı.

Şenay’ın, yıllar boyunca istismar ettiği çocukların isimlerini dehşet dükkanında duvarlara yazdığı orta çıktı.

Sapık sucunun duvara yazdığı iki isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.

Sapık sucunun duvara yazdığı iki isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.

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