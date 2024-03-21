Bağcılar’da Yıllarca Süren Çocuk İstismarı: Sucu Metin Şenay İsimleri Duvarlara Yazmış

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde sucu Metin Şenay’ın, mahallede bulunan çocukları yıllarca istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan ve hakkında yüz yıldan fazla hapis cezası istenen Şenay’ın, istismar ettiği çocukların isimlerini duvara yazdığı iddianamede yer aldı.